Kourtney Kardashian utiliza su leche materna como remedio para malestares

Calabasas, California. - Kourtney Kardashian, estrella del reality Keeping Up With the Kardashians, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que está recurriendo a su propia leche materna como una forma de mejorar su salud.

La famosa publicó una selfie en su historia de Instagram el jueves por la noche, donde mostraba un pulgar hacia arriba después de "golpear un vaso de leche materna porque [se sentía] enferma".

Esta no es la primera vez que Kourtney comparte detalles sobre su leche materna en público. En el pasado, ha compartido anécdotas sobre sus experiencias con la lactancia, incluyendo momentos en los que ha ofrecido su leche a otros miembros de su familia.

En 2013, su hermana Kim Kardashian probó un poco frente a la cámara después de que Kourtney le dijera que "sabría a leche de soja y vainilla". Además, Kourt ha utilizado su leche materna como un tratamiento para su psoriasis, describiéndola como "oro líquido".

Sin embargo, no todas las reacciones hacia el uso de la leche materna de la mayor de las Kardashian han sido positivas. En el pasado, su ex novio Scott Disick ofreció a Khloé Kardashian 100 dólares para beberla, lo que llevó a una negociación humorística entre las hermanas.

Kourt, madre de cuatro hijos, ha sido abierta sobre su experiencia posparto, compartiendo consejos sobre cómo aumentar el suministro de leche materna y mostrando su proceso de extracción en redes sociales.

Desde la llegada de su hijo Rocky en noviembre de 2023, Kourtney ha estado comprometida con la crianza de sus hijos y ha mezclado su familia con la de su actual esposo, Travis Barker, miembro de Blink-182.

La transparencia de Kourt sobre su experiencia posparto y su uso de la leche materna como remedio refleja su disposición a compartir aspectos íntimos de su vida con sus seguidores.

Fuente: Tribuna