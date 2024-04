La música de Taylor Swift regresa triunfalmente a TikTok tras ser eliminada varios meses

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de una pausa de más de dos meses debido a una disputa de licencias entre TikTok y Universal Music Group (UMG), la música de Taylor Swift ha vuelto a inundar la popular plataforma de videos cortos. Los usuarios de TikTok se despertaron el jueves 11 de abril con la grata sorpresa de encontrar disponibles nuevamente las canciones de Swift, incluyendo éxitos como You Belong With Me, Lover y Cardigan, listas para ser utilizadas en sus creaciones de video.

La controversia entre TikTok y UMG surgió cuando este último retiró su catálogo de música de la plataforma en febrero, tras no llegar a un acuerdo de licencia que expiró el 31 de enero. UMG acusó a TikTok de intentar "intimidar" a la compañía musical para obtener un acuerdo menos favorable y expresó preocupaciones sobre inteligencia artificial y piratería. TikTok, por su parte, negó estas acusaciones y acusó a UMG de participar en una "narrativa y retórica falsas”.

Aunque no se ha aclarado si el regreso de las canciones de Swift es parte de una resolución más amplia del conflicto entre TikTok y UMG, o si es una excepción debido a que Swift posee los derechos de publicación de sus canciones desde 2019, el retorno de su música ha sido recibido con entusiasmo.

Este acontecimiento coincide con la anticipación del lanzamiento de su nuevo álbum The Tortured Poets Department, lo que ha generado gran expectativa entre los fans y usuarios de TikTok. La música de Swift no solo es esencial en la cultura pop, sino que también ha sido fundamental en la creación de contenido en TikTok, donde sus canciones a menudo sirven como banda sonora para innumerables tendencias y desafíos virales.

La comunidad de TikTok ha celebrado el regreso de las canciones de Swift, y ya se están creando y compartiendo videos utilizando su música. Esta noticia no solo es una victoria para los seguidores de Swift, sino también para los creadores de contenido que buscan expresarse y conectar con otros a través de la música.

Fuente: Tribuna