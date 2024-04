¿Molesto? 'El Sol' envía contundente mensaje a Matisse por su tema 'Luis Miguel'; esto dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días que la reconocida agrupación Matisse, que es conformada por Melissa Robles, Román Torres y Pablo Preciado, estrenaron su nuevo tema, el cual fue titulado como Luis Miguel, motivo por el cual el denominado 'Sol de México' no dudo en emplear sus redes sociales para enviarles a los jóvenes un contundente mensaje con respecto a este hecho, ¿acaso está molesto con ellos?

Como se sabe, hace casi una semana que a través de la cuenta oficial de YouTube de la banda antes mencionada, reconocidas por temas como Más Que Amigos, lanzaron la canción anteriormente mencionada, en la cual demuestran el gran respeto que le tienen al cantante y que todos también son fans del tan reconocido padre de Michelle Salas. Cabe señalar que cuentan con casi medio millón de reproducciones en YouTube hasta el momento.

Dicha canción no es un mensaje directo al creador de temas como La Incondicional, ni es una descripción de este, sino que es una producción que habla del desamor y como es que lo sanan escuchando precisamente la música del tan reconocido intérprete, que actualmente es de los más taquilleros en todo el mundo con su Tour 2024: "Y me dejaste con tu adiós estas heridas, y ahora pongo a Luis Miguel en las bocinas a todo volumen, que todos escuchen que en esta casa de amor hoy se sufre", dice la canción.

Como era de esperarse al tener tantas reproducciones, este tema llegó a los oídos de Luis Miguel, el cual de manera inesperada empleó su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje a Preciado: "Querido Pablo. Nunca uso redes sociales ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales".

Ante este hecho, el intérprete de temas como Si Fuera Fácil, compartió el mensaje a través de sus historias de la red social con el mensaje: "No me lo creo" y emojis de emoción. Cabe mencionar que hasta el momento Melissa y Román no se han pronunciado con respecto a este mensaje, pero se espera que pronto le envíen su propio mensaje al cantante nacionalizado mensaje.

Luis Miguel envía mensaje a Matisse. Instagram @pablopreciado

Fuente: Tribuna del Yaqui