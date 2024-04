¿Molesto? Sergio Mayer responde a su hijo que se quite su apellido y se vuelva Sergio Mori

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y reconocido actor de melodramas, Sergio Mayer, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría en la que acaba de dar una contundente respuesta a su hijo mayor con respecto a que tomó la decisión de quitarse su apellido para salir de su sombra y polémicas, para de ahora en adelante volverse Sergio Mori únicamente, ¿acaso está molesto por esto?

Como se sabe, el actor de la serie Rebelde, que sacaron en Netflix, hace poco que confirmó que iba a cambiarse el nombre artístico, retirando de este el apellido Mayer, manteniendo únicamente el de su madre, Bárbara Mori, pues prefería que no se le vinculara con su famoso padre, dado a que los prejuicios que conlleva esto siente que podrían afectar su naciente carrera musical, afirmando que de ahora en adelante se le llamara Sergio Morí.

Ante este hecho, el actor de La Fea Más Bella dejó en claro que no estaba molesto con su primogénito, sino que por el contrario, apoyaba totalmente la decisión y le daba gusto que tuviera esa idea para que sus chismes no le afecten en su carrera, entendiendo perfectamente su postura: "Yo creo que hizo completamente lo correcto, porque cuando se escucha Sergio Mayer, ya de por sí entre tanto conflicto, chisme, polémica, yo creo que su equipo decidió lo correcto".

Sergio con sus hijos. Internet

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México dejó en claro que no tiene ni por qué enojarse u ofenderse, pues sea como sea siempre será su hijo y que elija no llevar su apellido de manera artística no cambia su historia: "No, ¿por qué que me va a ofender? Es un hombre artístico y me parece que está haciendo lo correcto, y yo tengo que aceptarlo, por un lado a mí la polémica siempre me está persiguiendo, y él tiene que estar lidiando con eso, entonces qué bueno. Y no va a cambiar su historia, no va a cambiar su vida, no va a cambiar nada".

Cabe mencionar que en los últimos meses el reconocido actor de melodramas como La Madrastra, se ha visto involucrado en muchos escándalos que le han generado mucho hate en redes sociales, tales como el hecho de que presuntamente se quiso aprovechar de la fama de Wendy Guevara, intentando manipularla para que le firmara un contrato con el que se quedaría gran parte de sus ingresos con sus nuevos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui