Mujer brutalmente golpeada por Fofo Márquez rompe el silencio tras ser vinculado a proceso

Ciudad de México.- La señora Edith 'N', que actualmente es conocida como la muje que fue brutalmente golpeada por el famoso y polémico influencer mexicano, Fofo Márquez, recientemente se presentó ante las cámaras para romper el silencio sobre la decisión de la juez de lo penal de mantenerlo en prisión durante su juicio y que haya sido vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, sorprendiendo su declaración.

Como se sabe, fue el pasado miércoles 10 de abril cuando el influencer fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Edith 'N'. Así lo determinó la jueza 9 del Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, confirmando que sus cargos son un intento de feminicidio, además de negarle llevar el proceso en libertad condicionado por alto riesgo de fuga.

Ante este hecho, se dice que el hijo del difunto empresario Rodolfo Márquez al conocer la resolución del juez rompió en llanto pidiendo perdón, asegurando que no quería matar a la mujer y que lo castigaran todas las mujeres de la sala dándole una patada o golpe, pues si regresa a la cárcel va a morir: "Llevo tres días aislado. Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen".

Tras esta información, varios medios de comunicación, como Televisa, lograron captar a Edith mientras que salía de la audiencia y entrevistarla sobre este momento tan importante y delicado por el que pasa. Según lo dicho por ella, por el momento se encuentra bastante satisfecha por el actuar de las autoridades y que hayan tomado la decisión de no dejarlo en libertad y que pueda ser castigado bajo la ley como se debe.

Finalmente dejó en claro que lo único que espera de todo este proceso es que se haga justicia y que pagué por lo que le hizo, destacando una vez más el sentimiento de impotencia que sintió cuando el influencer le propinaba la golpiza sin poder hacer nada, misma que se hizo viral en X, anteriormente conocido como Twitter.

Fuente: Tribuna del Yaqui