Thelma Dorantes muere: Actriz de Televisa revela estaba desaparecida y narra sus últimos días

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Thelma Dorantes, desgraciadamente acaba de morir por una supuesta infección estomacal, por lo cual una actriz de Televisa y gran amiga de la celebridad, Hilda Aguirre, decidió brindar una entrevista para TV Azteca, en la que confesó que por varios días estuvo desaparecida de la vida pública y nadie sabía dónde o cómo estaba, narrando sus últimos días con vida, según informes que le brindaron externos.

Fue la mañana de este jueves 11 de abril que se comunicó que Dorantes perdió la vida a sus 74 años de edad, siendo Pepillo Origel uno de los primeros en compartir mensaje al respecto: "Me acaban de informar que recientemente falleció la actriz de teatro Thelma Dorantes. Todavía no se sabe el motivo. Descanse en paz". Pocos minutos después, TV Notas, TVyNovelas y más revistas afirmaron que las causas fueron una supuesta gastroenteritis, pero no se sabe con certeza.

Ante este hecho, Aguirre brindó una entrevista para Venga la Alegría, en la que confesó que después de que pidió permiso por enfermedad en una obra de teatro, esta desapareció y no supieron nada de ella, hasta que comenzaron los rumores de su deceso, por lo que comenzaron a investigar: "Aquí preocupada porque no sabemos nada de Thelma. Entonces, no está en ningún hospital de la ANDA, salieron... fueron a casa de Thelma, el vigilante dijo que la señora salió en una ambulancia y el señor salió después".

Finalmente la actriz de Mañana Es Para Siempre, destacó que incluso les afirmaron que su esposo fue al Ministerio Público, más no supieron para qué: "Después me dijo Arleth de que Juan, que es su esposo que no me acuerdo su apellido, que estaban en el Ministerio Público, es lo único", tras esto, se despidió de los presentadores y no habló con respecto al lamentable deceso de la famosa actriz de Mi Corazón Es Tuyo.

Pocos minutos después de esta llamada al matutino del Ajusco, fue a través de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, de la ANDI fue que se confirmó este lamentable deceso: "@ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Thelma Dorantes. Actriz con amplia trayectoria cine, teatro y televisión. Recordada por su participación en el melodrama “Fuego en la sangre”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias".

