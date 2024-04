Tragedia en Televisa: Famosa actriz confiesa terrible complicaciones tras arreglo estético

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa siguen dándose unas trágicas noticias, debido a que recientemente la famosa y reconocida actriz, Lorena Herrera, en una entrevista para el programa Hoy acaba de recordar las terribles complicaciones que vivió tras someterse a un arreglo estético, después de enterarse que lamentablemente su colega, Laura Flores, tuvo un microinfarto cerebral en otro procedimiento.

Como se sabe, la actriz de melodramas como El Derecho de Nacer, se sometió a un tratamiento de escleroterapia para eliminar unas pequeñas venas de las piernas durante la Semana Santa, sin embargo, desgraciadamente durante el procedimiento sufrió un microinfarto cerebral, declarando que de milagro estaba viva, señalando la importancia de siempre cuidar de su salud y conocer a detalle cada procedimiento que se realicen.

Ante este hecho, la exparticipante de Big Brother VIP, le mandó un mensaje a Laura, agregando que era importante que se tome este tipo de eventos como ejemplo de la importancia de los cuidados que se debe de tener al momento de hacerse cualquier procedimiento, pues cada vez había más casos de eso: "Qué miedo mi Laura hermosa, qué mala onda, no puedo creerlo, qué fuerte, la verdad es que sí hay que cuidarnos un chorro, sobre todo ahora que hemos sabido de tantas cosas".

Lorena Herrera. Internet

Tras esto, la exintegrante de Inseparables, recordó su propio problema en los labios cuando le inyectaron polímeros en vez del colágeno que le aseguraron que era: "Yo con mi problema que tuve en el labio de abajo que me pusieron colágeno muchos años antes, era un doctor, un cirujano plástico que me dijo que era colágeno. Fue hace 20 y tantos años, ya compartí esta experiencia, la comente y me fue muy mal tratando de quítarmelo".

Finalmente, destacó unos breves consejos para tratar de evitar que pasen accidentes de este tipo, señalando que ella tuvo suerte de que no fuera tan grave y ahora opta por más cosas naturales: "Sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay inyecciones de por medio, analizar. Siempre creo que lo primero es cositas naturales, el ejercicio, buena alimentación y todos ese tipo de procedimientos checarlos muy bien, porque luego nos puede ir muy mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui