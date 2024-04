Tunden a Rihanna por disfrazarse de monja; la acusan de burlarse de las religiosas

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La afamada cantante, Rihanna, se ha mantenido en el ojo de la controversia luego de que unas fotografías de ella, disfrazada como monja, atraparan la atención de sus millones de seguidores, aunque no despertaron la reacción deseada, puesto la gran mayoría despotricó en contra de la cantante de éxitos como Diamonds, Don’t Stop The Music, We Found Love, Work y Umbrella.

Todo ocurrió cuando la artista, de 36 años, posó para la portada de la revista Interview, donde colaboró con la fotógrafa, Naide Lee Cohen. Como suele ocurrir en este tipo de ediciones, era necesario realizar una temática que resultara atrayente para la audiencia, por lo que se optó porque Rihanna utilizara un atrevido hábito de monja, el cual resaltaba el pronunciado escote y el notable brillo de aceite, que le ayudaba a resaltar su pecho.

La imagen demuestra que no busca pasar por desapercibida, en ningún sentido, un ejemplo de ello es el llamativo maquillaje de Rihanna, compuesto por unas sombras de ojos color azul abrillante y un lápiz labial rojo intenso. Ri-ri (como cariñosamente es nombrada por sus fans) hace un gesto coqueto hacia la cámara y en algunas tomas hasta lleva sus manos hacia el pecho, lo que no fue bien recibido por las personas que vieron las imágenes en su cuenta de Instagram.

En cuestión de minutos, hasta el sitio arribaron usuarios furiosos a increpar en contra de la cantante, a quien acusaron por fomentar la burla y la falta de respeto hacia el catolisismo, así como también tacharon a Rihanna de incentivar la persecución de la figura religiosa. Afortunadamente para la cantante, no todas las personas la atacaron, ya que, hubo quienes salieron a defenderla, argumentando que no era un burla, sino una forma de expresión y de arte.

Cabe señalar que, la propia Rihanna se ha expresado abiertamente como una fiel creyente del cristianismo, lo que podría ser visto como un factor que suma complejidad a toda la polémica. Dicha controversia llega a 3 años de que la intérprete fuera acusada de apropiación cultural por dejarse ver en una fotografía con un colgante del dios hindú Ganesha, mientras posaba de manera coqueta sin camisa encima.

