Actriz de Nikelodeon revela maltrato en plena filmación y nadie la defendió: "Todos se rieron"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace varias semanas, el mundo de la farándula estadounidense se estremeció cuando se estrenó la serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, sobretodo cuando salió a la luz el episodio de Drake Bell, donde el cantante reveló que sufrió abuso sexual en diversas ocasiones a manos de una empleado de la empresa de Nikelodeon. A raíz de ello, varios testimonios de distintas estrellas infantiles comenzaron a salir a la luz.

Uno de ellos es el de la actriz Raquel Lee Bolleau, quien coprotagonizó la serie de The Amanda Show, en la que presuntamente habría recibido maltrato en plena grabación, a manos de la propia protagonista Amanda Bynes. Según las declaraciones de la estrella de televisión, que apareció en todas las temporadas del exitoso show, todo ocurrió mientras filmaban ‘Los Literales’, una familia que solía hacer todo de manera ‘literal’.

En dicho sketch, una joven Amanda Bynes solía escupir en la cara de su coprotagonista todo el tiempo, lo cual no le parecía nada gracioso, sino por el contrario, era una acción que solía enfurecerle, al grado en el que un día, el director se vio en la necesidad de sacarla del set para poder tranquilizarla: “Todo el mundo pensó que era muy divertido. Todo el mundo se ríe, pero a mí no me pareció gracioso. La tercera vez me enfurecí.”

Raquel Lee Bolleau acusa a Amanda Bynes de escupirle constantemente en el 'Show de Amanda'

Raquel continuó su relato explicando que, al notar que uno de los directores se percató de lo que estaba ocurriendo, tuvo que intervenir y darle labor de contención, asimismo, le dijo que negociaría que Amanda no volviera a escupirle en el rostro, aunque no se sabe hasta dónde llegó la negociación y si consiguió que la adolescente dejara de hacer ese acto en el sketch de la familia de ‘Los Literal’.

“Estaba tan enojado que el director se apresuró y me puso a un lado del set y me dijo: ‘Escucha, Raquel. Inhala y exhala’. Ella es la estrella del espectáculo. Voy a pedirle a (Bynes) que no te escupa en la cara, pero tienes que mantener la calma.”

¿Cómo era el sketch en el que le escupían en la cara a Raquel Lee Bolleau?

Dado a que Amanda pertenecía a la familia de ‘Los Literal’, ella tenía que hacer todo lo que se le dijera en sentido figurado de manera genuina, por lo que, en uno de los sketch, la actriz está conversando con Raquel y otra actriz, a quienes les cuenta que un chico la invitó al baile de la escuela; entonces Bolleau le pide que lo ‘escupa’, es decir que diga de quién se trata, pero Bynes toma un sorbo de limonada y luego escupe sobre ella.

