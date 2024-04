¿Culpa a Anahí del fraude? Maite Perroni aclara la verdad de su 'pelea' con la ex 'RBD'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Maite Perroni, recientemente volvió a dar de que hablar por las supuestas peleas y enemistades acaba de brindar una entrevista en Venga la Alegría, para de una vez por todas dejar atrás chismes y rumores, aclarando la verdad sobre su relación la también cantante e histrionista, Anahí, ¿acaso sí culpa de fraude a la exintegrante de RBD?

Como se sabe, a finales del mes de marzo, Maite y su esposo, el productor Andrés Tovar, bautizaron a la hija que tuvieron en común tras casarse, Lía Tovar Perroni, siendo invitados especiales y muy notorios los integrantes de la banda, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez, siendo la actriz anteriormente mencionada la única ausente junto a su familia, lo cual dio mucho de que hablar al respecto, comenzando rumores de una enemistad.

Según los rumores que corrieron ante esta inesperada falta de la actriz de Rebelde, se dijo que fue porque Maite está furiosa con ella porque supuestamente Manuel Velasco, esposo de Anahí, tendría que ver con el mencionado fraude a la banda en su gira, a lo cual él negó y respondió el motivo de su ausencia: "Fuimos invitados. Me habló incluso Andrés Tovar, mi amigo, para invitarme, pero ya tenía compromisos y un viaje mi señora, por lo que ya no pudimos asistir. Ella tenía un compromiso previo y así se lo hizo saber también a ellos".

Y ahora, después de tantos dimes y diretes ha sido la propia Perroni la que terminé con los rumores en una entrevista para el matutino de TV Azteca, en la cual declaró que todo lo que se decía no eran más que puras mentiras y exageración de las cosas, señalando que Anahí se puso en contacto para explicar la situación, declarando que tanto ella como Andrés entendieron que no se pudiera presentar y no hay problema alguno.

Finalmente, con una sonrisa la actriz de La Triada declaró que esperaba poder agrandar su familia, pero que por el momento estaban muy felices construyendo su futuro como familia, siendo amable al momento de despedirse de la prensa, dejando en claro que no crean en todos los chismes que se comparten en redes sociales, como lo ocurrido en una galería de arte en la Ciudad de México.

