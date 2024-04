Destrozado, Kalimba confiesa en 'VLA' triste verdad de su hija tras acusaciones de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Kalimba, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría, el programa Hoy y varios medios de comunicación, en la que no tuvo reparos al momento de sincerarse y mostrarse destrozado al hacer una inesperada confesión sobre la triste verdad que pasa con su hija, después de sus acusaciones de abuso sexual en su contra.

Como se sabe, la reconocida cantante y actriz, Melissa Galindo, denunció al cantante de haberla tocado de manera indebida tras una fiesta, por lo que ahora se encuentra en medio de un proceso legal para demostrar su alegada inocencia. Ante este hecho, el también actor brindó una entrevista en la que declaró que está tranquilo: "Te voy a ser muy honesto, mi vida no depende de mi carrera, mi vida depende de cómo estoy yo con Dios, de cómo estoy yo con mis hijos, de cómo estoy yo con mis seres queridos, esta es mi vida real, este es mi trabajo".

Pero, desgraciadamente, aunque aún no es declarado culpable y él tiene confianza en él, las cosas sí han si dolorosas para su hija Aitana de 15 años: "Definitivamente afecta mi trabajo, sí, definitivamente daña mi vida, sí, a mi hija de 15 años que lo tiene que vivir, que se tiene qué enterar, que tiene que estar viendo cosas espantosas". Agregando que esto le ha abierto los ojos al ver que ya es una mujer y que es fuerte y cuenta con ella: "Es una mujer que, por el contrario, ella me fortalece a mí, es una mujer tan increíble de verdad, se me acerca y me dice 'papi es que si te conocieran'".

De igual manera agradeció a OV7 el apoyo que le han brindado y externó su opinión a las declaraciones de Yolanda Andrade a su favor recientemente: "Ah, no sabía… pues ella la conoce bien, entonces… mira, yo te voy a decir algo muy real creo que jamás en mi vida me han oído hablar mal de alguien y hoy no será la primera vez, ni va a suceder, lo que yo creo que habla de una persona, es cómo reacciona ante estas situaciones, y yo voy a reaccionar con amor y yo voy a reaccionar cómo debe de ser".

Finalmente el intérprete de Frío declaró que hasta ahora lo que más le da tristeza es ver como hay medios que tergiversan la verdad y dicen cosas como "se fue a esconder o hizo esto", agregando que él siempre ha dado la cara y sigue trabajando día con día: "Algunos de ustedes hacen su trabajo con mucho profesionalismo, como mucha dignidad, con mucha ética, muchos no e ir caminando y de repente escucho una buena pregunta, de repente te gritan una espantosa por acá, hay personas que de verdad no tienen los escrúpulos para decir 'estoy que hoy puso un cheque en mi cuenta de banco y puso comida en la mesa de mi familia', si así lo quieren ver, está destruyendo a un ser humano".

