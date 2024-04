Edith llora en 'VLA' al dar crudos detalles de la golpiza de Fofo Márquez: "Pude morir"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edith Márquez Velasco, nombre de la mujer que fue agredida por Fofo Márquez, hace un par de horas que se presentó en Venga la Alegría para dar una entrevista en exclusiva sobre todo el proceso legal, por lo cual no pudo evitar romper en llanto al hablar y contar los crudos detalles de la brutal golpiza que le propinó el influencer mexicano en un estacionamiento, declarando que pudo morir dado a sus lesiones y como es que le pedía que parara.

Como se sabe, fue hace una semana que detuvieron a Márquez después de que en la red social de X, antes conocida como Twitter, se viralizara el video en el que golpea sin piedad a Edith, por lo que ahora está detenido y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Es por eso que este viernes 12 de abril se presentó en el matutino antes mencionado y quiso contar su experiencia, pidiendo que es momento de dejar de darle foco a gente en redes sociales que no aporta nada a la sociedad.

En un primer video, la mujer trató de contener las lágrimas al declarar que si no le hubieran pedido piedad y que la dejara de golpear, Fofo hubiera seguido golpeando hasta matarla, señalando la experiencia como "terrible", aclarando que el influencer tiene los cargos de tentativa de feminicidio debido a que sus lesiones fueron casi mortales, que quedó tan mal que hasta se pensó que quedaría incapacitada de por vida. Conmovida, agradeció que las autoridades desmintieran su pensamiento de que por ser un famoso no iba a recibir castigo, aclarando que ver el apoyo de la gente que no la conoce y piden justicia por esto es algo que la alegra y da fuerza.

Una vez en entrevista con Sergio Sepúlveda, Edith señaló que: "Al día de hoy, en parte me siento cobijada por todo el apoyo que me ha dado la gente, que este video se hizo viral y lo agradezco a todas las personas, y a ustedes los medios que me están dando este espacio para poder hacer fuerza y para poder seguir adelante", destacando que lo único que busca es que se haga justicia y no dejen pasar este caso.

De la misma manera, ante las cámaras de TV Azteca mencionó que por fortuna físicamente está mejor y día con día se siente mejor, más en el plano emocional no es así: "Créeme que estoy quebrada, o sea todavía no supero, todavía me cuesta trabajo, tuvimos una audiencia donde la defensa pasó un video de toda la golpiza que me dio la persona, de manera tan vil y créeme que el llanto no podía contenerlo, pero aquí estamos".

Edith detalló que ella jamás agredió de ninguna manera al influencer, por lo que no había motivo alguno y que eso es lo más atemorizante: "Fue una situación difícil para toda mi familia, imagínate yo como mujer, el sentirte que una persona, pues te violentó sin ningún motivo y ni razón, realmente aparente, porque no hubo ninguna agresión de mi parte, simplemente decir 'voy por los documentos para poder yo hacerme responsable de la situación' de nada más mover un espejo".

Al final, señaló que el hijo del empresario, Rodolfo Márquez, se creía intocable y la insultaba sin parar al golpearla, por lo que ahora quiere ser un ejemplo de que no importa quién sea, hay que denunciar y buscar justicia: "Sí, hay que tener mucho valor y de verdad yo exhorto a todas la mujeres que sean violentadas, ultrajadas a que vayan y levanten la voz…, las autoridades sí nos hacen caso y de verdad se los digo, yo pensaba de la misma manera, que tal vez iba ir yo y que en este caso, no iba a proceder mi denuncia, porque es una persona que es un Youtuber, como el manifiesta que es una persona millonaria, que tiene el poder".

Fuente: Tribuna del Yaqui