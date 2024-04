Entre la vida y la muerte: Tras debut en TV Azteca y microinfarto, actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien años atrás realizó su debut en TV Azteca y que actualmente ya está grabando proyecto en Televisa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que la tarde de ayer jueves 10 de abril reapareció ante las cámaras luego de estar al borde de la muerte. Se trata de la talentosa Laura Flores, quien dio su primera entrevista luego de haber sufrido un microinfarto cerebral.

La también cantante y conductora saltó a la fama gracias a la empresa de San Ángel, donde realizó los melodramas El derecho de nacer, Marisol, Gotita de amor, Mundo de fieras, Tres Mujeres, Cómplices al rescate y Un refugio para el amor, fue el último, pues luego se fue de México tras recibir supuestas amenazas del narco. Durante casi una década estuvo trabajando con la cadena Telemundo.

Por fortuna, desde 2019 Flores ha estado en novelas como Soltero con hijas y Fuego Ardiente, pero debido a que no tiene exclusividad con ninguna empresa, durante el año 2021 los volvió a traicionar y se cambió a la televisora del Ajusco para concursar en MasterChef Celebrity México. Aunque se pensó que la vetarían, en la actualidad la intérprete continúa en el Canal de Las Estrellas con el melodrama Tu vida es mi vida.

Desafortunadamente, días atrás Laura tuvo que abandonar las grabaciones del proyecto ya que sufrió un microinfarto tras someterse a un tratamiento contra las várices. Sin embargo, este jueves la famosa de 60 años acudió al cierre de grabaciones de Tu vida es mi vida y compartió con la prensa cómo ocurrió todo. Sobre su incidente, dijo que luego de acudir al médico para tratarse una vena pero se le desprendió un coágulo que se le fue al cerebro:

En la mañana me hice la terapia y en la tarde se me paraliza el brazo derecho, media cara, no me desmayé pero no podía hablar".