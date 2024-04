"Fallé, lo lamento": Madre de Fofo Márquez comparte desgarradora carta a mujer agredida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Sandra de Márquez, mayormente conocida como la madre del polémico influencer mexicano, Fofo Márquez, recientemente dio de que hablar al emplear las redes sociales para compartir una desgarrada carta de disculpas a la señora Edith, mujer que fue brutalmente agredida por su hijo, en la cual señala que falló como guía del joven y que lamenta su sufrimiento y todo lo que debe de enfrentar por esta situación.

Cómo se sabe, fue el pasado martes 9 de abril cuando Fofo formalmente fue vinculado a proceso por los cargos de tentativa de feminicidio a Edith, después de que fuera detenido por haber golpeado a la mujer en el estacionamiento de un centro comercial, dejándola tan mal que tuvo que pasar al rededor de un mes en cama. Durante este proceso el joven deberá de permanecer en prisión y en caso de ser declarado culpable podría estar preso más de 20 años.

Ante este hecho, la esposa del difunto empresario, Rodolfo Márquez, decidió compartir en redes sociales una carta para Edith, asegurando que todo esto es porque falló como madre: "Lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre", inicio Sandra.

Fofo detenido. Internet

De igual forma agregó que como madre vive un inmenso dolor por la situación, pero que entendía que sin duda Edith como la víctima debía de estar mucho peor y que por ello sabe que su hijo está arrepentido y hará todo para arreglar su cobarde acto: "Ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida".

Según el sentir de la madre de Fofo, esto que ocurre es la mayor lección que ha tenido que aprender en toda su vida y que entiende que falló en enseñarle a su hijo, por lo que afirmó que los jóvenes deberían de tomar de esta situación un ejemplo que "cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada".

Finalmente Sandra expresó que desea que la justicia haga un buen trabajo y dé una resolución justa y su hijo deba de pagar lo que sea considerado necesario para que aprenda que sus acciones fueron deplorables: "Confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México; sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento mucho el dolor causado; realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento".

Madre de Fofo envía carta a Edith. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui