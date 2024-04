Hija de afamada cantante es detenida por cometer actos indecentes en plena vía pública

Comparta este artículo

Alabama, Estados Unidos.- Hace dos años, en TRIBUNA te informamos sobre el desafortunado fallecimiento de la afamada cantante de country Wynonna Judd, hecho que causó gran conmoción en el mundo de la vida estadounidense, ahora su hija, de 27 años, consiguió estremecer a la farándula de aquel país, luego de que trascendiera la noticia de que habría estado cometiendo actos de indecencia en plena vía pública.

De acuerdo con los informes policiales, Grace Kelley, hija de la cantante, fue detenida en el condado de Elmore, en Alabama el pasado 5 de abril, por delitos de prostitución, exhibicionismo y obstrucción de la ley, según información de la Oficina del Sheriff. Según la descripción obtenida por el medio británico Daily Mail, la hija mujer se habría colocado en una carretera con la zona del pecho descubierta.

El reporte indica que la fémina estaba sosteniendo un cartel que decía ‘paseo por paseo’, por lo que efectivos de la policía de Millbrook se acercaron a intentar detenerla, pero ésta se negó y habría opuesto resistencia. En algunas imágenes de los hechos, publicadas por el medio Page Six, se muestra a Grace con la cara golpeada, por lo que es posible que haya tenido que ser sometida por las autoridades para poder llevarla a la comisaría, aunque esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

Hija de Winonna Judd es arrestada por actos indecentes

Créditos: Page Six

A raíz del mencionado incidente, la policía volvió a citar a Kelley ante el Tribunal para el próximo 25 de abril. Hasta ahora se desconoce cuál fue la reacción de la familia de Wynonna Judd ante esta situación, puesto algunos medios como el mencionado Page Six intentaron ponerse en contacto con sus representantes, pero no han obtenido respuesta. Cabe señalar que ésta no es la primera vez que Grace se enfrenta a problemas con las autoridades.

Según informes, la fémina tuvo un altercado con la policía en el año 2015, por crímenes relacionados con las drogas, aunque se desconoce si se trataba de simple consumo o por compra-venta de este tipo de sustancias tóxicas; también fue juzgada por violar su estatus de libertad condicional. Debido a lo anterior, la mujer fue sentenciada a pasar 8 años en prisión, por lo que, en teoría no debería estar libre justo ahora, pero se cree que llegó a un acuerdo con el juzgado.

Fuentes: Tribuna