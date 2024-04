¿Maite Perroni revela si tuvo amorío con William Levy en el pasado? Esto contestó

Ciudad de México.- El romance pasado entre William Levy y Maite Perroni, que durante años ha sido motivo de especulación, ha resurgido nuevamente en la esfera mediática. A lo largo de su trayectoria, ambos actores cautivaron a la audiencia con su química en exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Triunfo del amor, alimentando así los rumores sobre una relación fuera de las pantallas.

A pesar de la intensa atención y las conjeturas sobre un posible romance entre ellos, ni Levy ni Perroni han confirmado oficialmente la existencia de tal vínculo. Aunque Maite Perroni lleva una vida feliz junto a su esposo y es madre, las preguntas sobre su relación con el actor cubano siguen siendo inevitables cada vez que surge alguna noticia relevante sobre él.

Recientemente, el enfoque se ha desviado hacia el escándalo mediático que rodea la situación actual de William Levy con Elizabeth Gutiérrez. Ante este revuelo, los medios de comunicación han buscado la opinión de Maite Perroni para conocer su visión sobre lo acontecido, lo que ha reavivado el interés en su pasado romántico con el actor y ha vuelto a colocar su historia de amor en el centro de atención.

En un escenario bullicioso en el aeropuerto de la Ciudad de México, Maite Perroni decidió hacer frente a la prensa que esperaba con impaciencia su respuesta. En lugar de optar por el silencio, la reconocida actriz y cantante tomó la iniciativa de expresar su opinión de manera firme y directa. Su comentario resonó en medio del tumulto de cámaras y micrófonos, dejando claro su punto de vista y generando un gran revuelo entre los presentes.

Reiteró su firme postura sobre el respeto a la privacidad. Durante años, ha mantenido una posición clara y coherente en este tema, defendiendo la idea de que tanto su vida privada como la de los demás deben ser tratadas con el máximo respeto. Enfatizó que esta postura es fundamental para fomentar relaciones saludables y respetuosas en la sociedad.

La verdad es que creo que hay que respetar la vida privada de los demás y yo por todos estos años siempre les he dicho, si de la mía hablo poco, de la vida de los demás mucho menos. Creo que hay que respetar y si uno pide eso hay que darlo también, entonces no me queda más qué decir".