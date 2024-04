"No la voy a perdonar": William Levy estalla contra Elizabeth Gutiérrez y confirma ruptura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversia continúa rondando a William Levy y su exesposa Elizabeth Álvarez y ahora es porque se filtraron unos mensajes donde el actor cubano presuntamente habla de su ruptura. En la conversación con un conocido conductor de TV, el famoso confirmó que su rompimiento con la actriz estadounidense es "definitivo" y además aseguró que no la podrá perdonar jamás.

Como se sabe, días atrás Elizabeth sorprendió a más de uno después de confirmar en una íntima entrevista que se separó del padre de sus dos hijos, Christopher Alexander, de 18 años, y Kailey, de 14, tras más de dos décadas de relación sentimental. Y a pesar de que el artista ha preferido mantenerse en silencio, luego de ser señalado de infidelidad con la actriz mexicana Samadhi Zendejas, ya se filtró cómo reaccionó a esta situación.

Durante la reciente transmisión del programa ¡Siéntese quien pueda!, el periodista Lucho Borrego leyó un mensaje que le envió el galán cubano sobre su postura ante la separación. "¿Cómo así que ella dio todo?, ¿y yo no di nada?, trabajamos como familia no solo por los niños, sino también porque pensamos como familia. Solo está pensando en ella, yo también di lo mejor de mí. No solo vi por mi familia, también vi por ella", le dijo Levy al conductor en una conversación que mantuvieron.

Debido a que cada historia tiene dos versiones, Lucho cuestionó al protagonista de novelas de Televisa sobre si esta era una de las tantas rupturas que la pareja ha tenido a lo largo de su relación, pues siempre se reconcilian, pero la respuesta fue contundente. "No, esta es definitivo, nunca más la voy a perdonar", respondió Levy según lo relatado por Borrego en la emisión de la cadena Univisión.

Hasta el momento se desconoce a ciencia cierta el motivo que provocó que tanto Elizabeth como William tomaran la tajante decisión de separarse definitivamente, aunque se especula que pudo tratarse de una infidelidad por parte del cubano, luego de salir a la luz un presunto reporte policial en el que se dice que la hija del actor estuvo a punto de encontrarlo con otra mujer en su casa. Muchos mencionan que la tercera en discordia es Samadhi, con quien comparte protagónico en la serie Vuelve a mí.

Fuente: Tribuna