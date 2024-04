No tenía para comer: Tras divorcio y vender pasteles para vivir, actriz regresa a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien se retiró de la actuación en Televisa hace décadas, reapareció en la televisora en días recientes y compartió una fuerte noticia, pues admitió que hace algunos años no tenía ni siquiera para comer. Se trata de la talentosa Mary Paz Banquells, quien detalló cómo le hizo para sobrevivir luego de quedarse sin nada tras divorciarse de su exesposo Alfredo Adame.

La también intérprete de teatro conoció al también conductor desde 1989 cuando ambos trabajaron en el melodrama Balada por un amor, por lo que años después se casaron y formaron una familia con sus tres hijos Alejandro, Diego y Sebastián. Banquells y Adame eran considerados como uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo, sin embargo, cuando se separaron, ella declaró que vivió años de violencia doméstica.

La hermana de Rocío Banquells contó que su relación con Adame la hizo alejarse de su familia y además filtró los maltratos que sufrió con él: "Muchos abusos son verbales, el quererme separar de mi familia me dolía mucho. En mi caso, como era público, cada vez que lo veía en un programa hablando mal de mi familia me dolía". En tanto que el expresentador del programa Hoy ha asegurado que su ex era una "aprovechada" que quería hacerlo mantener a su familia.

Aunque tiene años sin realizar un melodrama para Televisa, esta semana Mary Paz regresó a la empresa como invitada especial del programa ¡Qué buena hora! que conducen Michelle Vieth, Omar Fierro y Nicola Porcella en Unicable. Durante la plática que tuvo con los anfitriones, la actriz recordó el tormento que vivió cuando Alfredo la dejó a ella y a sus hijos sin nada: "Fue un poquito difícil, pero la fuerza me la dieron mis hijos".

Banquells relató que tomó acción y decidió comenzar a vender pasteles y postres cuando se dio cuenta que en casa no había ni para comer: "No teníamos para comer, teníamos una hielerita y abrirla y no había nada, ahí fue cuando dije 'aunque sea frijoles y tortillas'". Mary Paz recordó que sus tres herederos pusieron manos a la obra para apoyarla: "Entre los cuatro a salir adelante, aunque hubo momentos en los que les dije, regrésense con su papá".

Les digo a mis hijos '¿y si hago roscas y las vendo?' y me dicen sí, pusimos ese negocio y empezó a salir adelante".

Desafortunadamente, la actriz perdió su negocio luego de que ella y sus hijos tuvieran un accidente carretero. Pero además de los problemas financieros, la estrella mexicana también enfrentó problemas de autoestima: "Pensaba que no servía para nada, una mujer que había dejado su carrera, que se había alejado de todos".

Fuente: Tribuna