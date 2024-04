¿Quién salió de 'Survivor México' HOY viernes 12 de abril? Público de TV Azteca, en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche de este viernes 12 de abril se realizó un nuevo Duelo de Extinción en las playas del reality Survivor México, por lo que un nuevo participante tuvo que dejar el programa como eliminado; la tribu que tuvo que enviar a tres integrantes al duelo fue Halcones. La jornada del cierre de semana estuvo llena de sorpresas y el público se encuentra en shock debido a que nadie se esperaba que este concursante sería quien dejaría el programa.

Este viernes, el equipo verde y la tribu Jaguares se enfrentaron en una nueva competencia por el Tótem de inmunidad grupal y fueron estos últimos quienes resultaron favorecidos, por lo cual no enviaron a ninguno de sus integrantes a la Extinción. Sin embargo, Halcones no corrió con tanta suerte y tuvieron que votar para mandar a alguien al juego de salvación, siendo Itzel Peniche la elegida para luchar por su estadia.

Como se sabe, esta actriz estaba en el Exilio junto a Lu Pimienta, por lo cual muchos creían que ambas estarían en el Duelo de Extinción, pero ella obtuvo un beneficio y no fue enviada directamente; lastimosamente, sus compañeros de tribu votaron por ella y ya no pudo escapar de este peligroso juego. Mientras que 'El Rasta', quien ganó el collar de inmunidad, decidió enviar a Nico Vives a la eliminación, dejando en shock a todos.

Aún así, el público de TV Azteca se mostró confiado en que Nico superaría a sus compañeras en la prueba por la permanencia, dado ha que ha sido de los participantes con mejores rendimientos. El juego de la Extinción consistía en que los participantes colocaran un disco sobre una tabla que estaba recargada en un poste sin permitir que se cayera, en tanto ellos estaban parados sobre unos niveles.

Desafortunadamente, Nico Vives nunca estuvo seguro con la posición que tomó y fue el primero en que dejó caer la tabla, por lo cual quedó eliminado de forma inmediata. El joven influencer quedó en shock al ver que él era el personaje que debía dejar Survivor México esta noche. Además sus compañeros de tribu como Eli y Beng Zeng estaban destrozados y no paraban de llorar por su eliminación. Cabe resaltar que los usuarios de las redes sociales no han dejado de mencionar que fue evidente que Nico se dejó vencer por Lu e Itzel, pero esto no está confirmado.

Fuente: Tribuna