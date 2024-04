Samadhi Zendejas responde a acusación de infidelidad con William Levy a Elizabeth Gutiérrez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Samadhi Zendejas, acaba de emplear sus redes sociales para dar una muy contundente respuesta a todos los haters con respecto a los señalamientos y acusaciones de infidelidad con el famoso galán de melodramas cubano, William Levy, hacía la que fue su pareja por más de 20 años y madre de sus hijos, la guapa modelo, Elizabeth Gutiérrez.

Como se sabe, la exactriz de Televisa ha estado siendo señalada como la culpable de la separación de Levy con Elizabth, después de que esta compartiera en su cuenta de Instagram un video donde agradeció a sus fans por ver la telenovela Vuelve A Mí y lanzó un cuestionamiento sobre las playlist de música de ella y William mientras se ve al galán de melodramas manejando, cantando y divirtiéndose con ella.

Ante este hecho, la propia modelo y madre de los dos hijos del actor de novelas como Sortilegio, se pronunció bastante molesta, dando a entender que entre ellos había algo más que una amistad con mensajes como: "Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue". Posteriormente, Elizabeth compartió una cita del poeta Pablo Bendala que ha dejado a más de uno reflexionando: "Sí, ella sabe sonreír mientras se rompe por dentro" y otro en inglés que se traduce: "Si cualquiera puede tenerlo, ya no lo quiero".

Video de Samadhi con William. Instagram @samadhizendejas

En apoyo a Elizabeth, en redes sociales no han parado de lanzar comentarios en contra de William y de la actriz de Atrévete a Soñar, por ser la supuesta tercera en discordia con comentarios como: "¿Cómo puede publicar cosas con Levy cuando su esposa está muriendo por dentro, donde está tu empatía por otra mujer independientemente si Levy y tú tienen que ver?" y que era la "Irina Baeva 2.0", haciendo referencia al divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto.

Y ahora, ante todos este hate en Instagram y X, antes conocido como Twitter, Samadhi dejó en claro que no gastaba su energía pensando en ello y mucho menos dándole importancia a la gente que no encuentra otra manera de entretenerse, bromeando entre risas que ella solo va a hacer lo mejor para ella y por eso: "Voy a bloquear a esa persona. A mí me gusta bloquear cuando me escriben algo grueso".

Samadhi y William. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui