"Desgraciado": Andrea Legarreta destroza a Raúl Araiza en vivo de 'Hoy' por su 'traición'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, volvió a causar revuelo, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo reparo alguno al momento de haber tachado de "desgraciado" a su colega, el galán de melodramas y conductor, Raúl Araiza, debido a que se enteró de una dolorosa 'traición', logrando destrozarlo.

Como se sabe, los dos grandes actores de Televisa llevan trabajando juntos por más de 20 años en la transmisión matutina anteriormente mencionada, por lo cual ellos mismos en más de una ocasión han dejado en claro que más allá de compañeros de trabajo o de amigos, sienten que son hermanos de otra madre, que son esa familia que ellos mismos eligieron al pasar los años y darse siempre su mutuo apoyo.

Pero en esta ocasión, la expareja de Erik Rubín y el denominado 'Negro' Araiza han protagonizado tremenda pelea en el programa. Afortunadamente esta disputa ante los millones de espectadores se produjo a causa de una interpretación en la divertida dinámica Ni Sí Ni No, en la cual se dividieron todos los participantes en dos equipos, teniendo que entablar uno de cada uno, una conversación en la que no digan la palabra no ni la palabra sí.

Elenco de Hoy. Internet

En su caso, la primer conversación tenía que girar en torno a una pareja tóxica que quiere terminar la relación, siendo el presentador de Miembros Al Aire el primero en perder a los pocos segundos al decir que sí, por lo cual todos comenzaron a reírse por este terrible error que les costó un punto a su equipo. Tras esto pasaron Tania Rincón, Latín Lover y otros más, dando pie así a la segunda ronda entre Andrea y Raúl.

En esta segunda ronda, Paul Stanley les reveló que eran una pareja en la que Legarreta le hackeó el Facebook a Araiza y le reclama por algo que encontró, lo cual desencadenó en que ella le reclamara por varios mensajes, y cuando este le dijo "mi amor", ella se lo regresó diciendo que era "un desgraciado" y cuando lo estaba encarando por todas esas solicitudes se le salió un no, perdiendo el punto y dando por terminada su discusión.

