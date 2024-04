Destrozado, Pepe Aguilar hace una terrible confesión de la Dinastía Aguilar: "Tenía miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, acaba de presentarse en un reconocido podcast, en el cual no tuvo reparo alguno en abrir su corazón y hacer una terrible confesión con respecto a un punto muy doloroso de la Dinastía Aguilar, por el cual se mostró completamente destrozado, afirmando que en él mismo nació un miedo profundo por sus padres, los actores y cantantes, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Fue mediante el podcast de nombre Auténtico, el famoso cantante acaba de hablar sobre el dolor que ha representador perder a sus dos padres, destacando que se alejó de ellos una temporada porque temía demasiado lo mucho que iba a sufrir una vez que se murieran exclamando: "Siempre extraño a mis padres, tengo 55 años y les lloro todavía. No sabes lo que daría por estar cinco minutos con mis papás, lo dice todo el mundo, pero no me quedé con nada".

Fue precisamente por ese motivo que pese a su gran pesar, se tuvo que alejar de ellos para tratar de evitar más apego a cualquiera de ellos: "Te platico algo que nunca le he platicado a nadie: en un momento de mi vida, le tenía tanto miedo a que se murieran mis padres -todavía los dos vivían- que, físicamente, me retiré. Consciente dije: 'Necesito empezar a retirarme, estoy muy codependiente de ellos, los amo demasiado, no voy a aguantar que se vayan, les voy a dejar de hablar'. No tienes idea como me arrepiento de, como un año, hablarles mucho menos.".

Pepe con Flor. Internet

Tras esto, el padre de Ángela Aguilar destacó que después entendió que hizo mal y verificó su error: "Yo tuve la suerte de llevarme bien con mis papás y eso no es pecado, está chido. Yo los siento, les rezo, les pido, me encomiendo a ellos. Me costó mucho trabajo llegar a ese rollo, porque era muy rebelde con la religión, pero ahorita, estoy regresando a eso de ser súper místico y rezar porque te tienes que poner en manos de algo más grande que tú, si no, te lleva la fregada, tú no puedes solo".

Finalmente, el reconocido creador de temas como Camina Conmigo, concluyó con que aunque sí tuvo problemas, sino que fueron los normales de un adolescente: "Tuve problemas con mis papás, como cualquier persona, también me fui de casa. Mi papá, en determinado momento, fue el enemigo. Lo que menos quería era su orden, su cuadratura y su seriedad, pero luego te das cuenta de que son etapas".

Antonio con Flor y sus hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui