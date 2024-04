Edith, víctima Fofo Márquez, responde a carta de madre del influencer: "No tiene validez"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Edith Márquez Velasco, que es mayormente conocida como la mujer que sufrió una brutal golpiza por parte del polémico influencer, Fofo Márquez, acaba de presentarse en una gira de entrevistas para TV Azteca, en donde dio una contundente respuesta a la carta de arrepiento que envió la madre del joven para señalar lo culpable que se sentía, destacando que para ella "no tiene validez" y no dará el perdón.

La familia del respetado y difunto empresario mexicano, Rodolfo Márquez, tiene semanas en boca de todos y en el centro del escándalo después de que su hijo fue detenido por haberle dado una brutal golpiza que casi le cuesta la vida a la mujer antes mencionada por un pequeño incidente en un estacionamiento con su coche, y que actualmente lo tiene en prisión y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

Y aunque su padre ya no puede hacer nada, su madre, Sandra de Márquez, compartió en redes sociales una carta en la que expresa un arrepentimiento por su hijo: "Lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre".

Carta de Sandra a Edith. Internet

Ante este hecho, Edith en su entrevista con Hechos Meridianos, al ser cuestionada sobre este carta dedicada a ella por este momento tan complicado, ella declaró ante las cámaras que: "Yo realmente creo que esto no es real, no le veo la veracidad", destacando que si la madre de Fofo quisiera pedirle una sincera disculpa se hubiera acercado a ella por su abogada y no de esta manera que lo hizo: "Si la señora se hubiera querido acercar a mi lo hubiera hecho por otros medios, para mí la carta no tiene veracidad, NO otorgaré el perdón".

Finalmente dejó en claro que ella no tiene nada en contra de la señora y entiende por lo que se encuentra pasando, pues ella también es madre y sus hijos tienen casi la misma edad que Fofo, pero que lamentablemente había maneras de hacer las cosas y esa no lo era, dado a que este tipo de charlas debían de ser de forma personal, aclarando que ella solamente está haciendo esto para crear consciencia de que no debe permitirse el maltrato.

Fuente: Tribuna del Yaqui