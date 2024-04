Escándalo: Alfredo Adame afirma que 'ahorcó' a Pepillo Origel por acosarlo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta Televisa se encuentra sumido en un fuerte escándalo, debido a que recientemente el famoso actor y polémico presentador, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que volvió a demostrar que tiene un carácter salvaje, pues afirmó que ahorcó al periodista de espectáculos, Pepillo Origel, cuando estaba comenzando con su carrera debido a que lo acosó.

Como se sabe, recientemente el famoso y polémico presentador, Horacio Villalobos, estrenó su sección en la revista digital de TV Notas, Mitangrit, el cual se encargara de subir en el canal de YouTube y las redes sociales las entrevistas que este realice a diferentes celebridades, siendo su primer invitado el tan polémico actor de melodramas, el cual contó cada aspecto de su vida, aclaró escándalos y chismes.

Uno de estos fue el hecho de que presuntamente el exintegrante del programa Hoy, antes de que Adame fuera reconocido se toparon y Pepillo habría querido hacerse el chistoso con él coqueteándole y pasándose de la línea, por lo que solo se alejó: "Aparece este periodista al cual yo he llamado ofensivamente, demostrativamente, tratando humillarlo de las peores maneras, y se llama Origel, empieza a tratar de acosarme, de hacerse el gracioso".

Pepillo Origel. Internet

Pero, según el exparticipante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, declaró que este acto no sirvió para nada, por lo que tuvo que tomar medidas mucho más severas y fuertes en contra del presentador, y tomarlo por el cuello para advertirle que lo dejara en paz de una vez: "Me vuelve a hacer una insinuación ya directa y en ese momento lo agarré ya del cogote, le dije 'tú me vuelves a hacer una insinuación y yo te rompo la madre'".

Finalmente, el recién eliminado de La Casa de los Famosos aclaró que en cuanto él comenzó a hacerse de un nombre y fue denominado como 'El Golden Boy', Origel "empezó a hablar de mí, inventar chismes de ardido", señalando que todo lo que él ha dicho sobre su vida, carrera y demás es puro cuento porque sigue molesto de que lo haya rechazado y puesto en su lugar de la manera en que lo hizo.

Adame arremete contra Pepillo. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui