Golpe a Galilea Montijo: Conductor de 'VLA' saca del clóset a novio de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y querida presentadora, Galilea Montijo, acaba de acaparar titulares al recibir un duro golpe mediático, debido a que recientemente el conductor de Venga la Alegría y reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, durante su más reciente programa sacó del clóset al guapo novio de la actriz de Televisa, el modelo y fotógrafo español, Isaac Moreno.

Como se sabe, la famosa presentadora del programa Hoy recientemente despertó el rumor de que habría terminado su romance con Isaac, debido a que inesperadamente a través de su cuenta de Facebook dejó el mensaje: "Situación sentimental: libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso". Aunque esta no se dijo soltera como tal, los rumores no se hicieron esperar y ya hasta señalan que podría haber infidelidad.

Es por ese motivo que la reconocida presentadora, Flor Rubio, a través de su programa Dulce y Picosito, quiso abordar el tema, señalando que la última interacción pública de la pareja fue el 4 de abril cuando el modelo compartió una foto desde la playa y ella comentó solo un "amo" con emojis de fuego, recalcando que eso ya hacía más de una semana, por lo cual cuestionó qué pensaban que pasaba.

Galilea despierta rumores de soltería. Facebook @galileamontijo

Ante este hecho, el exparticipante de Survivor México declaró que era más que evidente que Montijo "se dio cuenta que era hermana", y ante las protestas de sus compañeros agregó: "Ojo de loca no se equivoca", ante lo cual su colega, Analu Salazar, intervino asegurando que lo más seguro es que "le dolió la cartera", y ya no está dispuesta a mantener a nadie, pues "quiere un hombre que la pasee a ella y no al revés".

Finalmente, el presentador Joel O'Farril, destacó que él cree que están pasando por una crisis de pareja pasajera, de esas en las que se pelean terminan y a los días ya estaban de regreso y volvían a su estado de luna de miel, a lo que Gabriel nuevamente intervino para cerrar con que tal vez podría ser que se encuentren en una "relación abierta", en la que cada uno está por su lado y pasándola bien.

A partir del minuto 30.

Fuente: Tribuna del Yaqui