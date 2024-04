Las 'Tortugas Ninja' se transformarán en un thriller para adultos en su próximo live-action

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Las Tortugas Ninja están a punto de dar un giro inesperado en su próxima película. Paramount Pictures ha anunciado que llevará a cabo un live-action dirigido a un público adulto, adaptando la serie de cómics aclamada por la crítica The Last Ronin. Este proyecto, titulado Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, promete sumergir a los espectadores en un mundo oscuro y violento, alejándose del tono familiar de las versiones anteriores de la franquicia.

The Last Ronin se basa en una historia reciente de los cómics de IDW, que presenta un futuro distópico en el que las Tortugas Ninja y su maestro Splinter son eliminados uno por uno por el nieto del villano Shredder y sus ninjas sintéticos. Con solo una de las Tortugas sobreviviendo para buscar venganza, la trama promete acción, intriga y un viaje emocionalmente intenso.

Crédito: Internet

El guion de esta adaptación estará a cargo de Tyler Burton Smith, conocido por su trabajo en películas de acción y terror. Bajo la producción de Walter Hamada, el proyecto será liderado por la compañía 18hz Production en asociación con Paramount Pictures, asegurando un enfoque experto y emocionante para esta nueva versión de las Tortugas Ninja.

The Last Ronin ha sido elogiado por su potencial narrativo y emocional, atrayendo a lectores con su relato desgarrador y su estilo visual único. La serie de cómics ha demostrado ser un éxito rotundo, convirtiéndose en una de las novelas gráficas más vendidas en 2023, según Circana BookScan.

Este anuncio llega después del éxito de la película animada Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, que revitalizó la franquicia para una nueva generación de fanáticos. Con una secuela ya en desarrollo, la decisión de llevar las Tortugas Ninja a un territorio más oscuro y maduro demuestra la voluntad del estudio de explorar nuevas direcciones creativas y mantenerse relevante en un mercado competitivo.

Mientras los fanáticos esperan ansiosamente el lanzamiento de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, pueden disfrutar de la emocionante aventura de las Tortugas en Tortugas Ninja: Caos Mutante, disponible en Paramount+. Esta película sigue a Donatello, Michelangelo, Leonardo y Raphael en una peligrosa batalla contra un sindicato del crimen, demostrando una vez más el poder y la versatilidad de estos queridos personajes.

Fuente: Tribuna