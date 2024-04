Luto en Televisa: Muere primera actriz y filtran sus últimos momentos con vida; así falleció

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ambiente artístico nuevamente se vistió de luto ya que la noche del jueves 11 de abril se confirmó la muerte de la querida actriz Lorena Velázquez, quien realizó exitosas películas, novelas y obras de teatro La intérprete trabajó en entrañables melodramas de Televisa y fue conocida como 'La reina del cine fantástico' ya que participó en innumerables películas del cine de oro compartiendo créditos con 'El Santo' y más personajes históricos.

Doña Lorena tenía penas tenía 86 años al momento de su fallecimiento y su hijo Eduardo Novoa compartió que su muerte se derivó de "complicaciones respiratorias". La noche de ayer viernes se realizó su funeral y el heredero de la primera actriz confesó cómo habían sido los últimos días de su madre. El hijo de doña Lorena compartió que desde hace un par de días ella comenzó a sentirse mal y se le dificultaba respirar.

En un breve encuentro con la prensa a las afueras de los servicios funerarios, Eduardo aseguró que no buscaba acaparar la atención ya que su madre el personaje principal en estos momentos. Acto seguido, el hombre contó cómo encontró sin vida a Velázquez: "La encontré dormida, como siempre se duerme, la cosa es que yo le agarraba la mano y ella abría los ojos, pero esta vez no los abrió y entendí muchas cosas", relató.

Fue muy sorpresivo... la muerte de los justos, ella se durmió y no despertó".

Filtran cómo murió la actriz Lorena Velázquez

El hijo de Velázquez señaló que no sabe la causa exacta del fallecimiento: "Estaba infestada de flemas, ya no se movía, dejó de fumar... le hicieron una prueba para neumonía y entre negativo y no... ". Y sobre cómo terminarán los restos de su madre, confesó: "Yo la quiero cremar". Acto seguido, Novoa contó que doña Lorena ya había manifestado que le molestaba mucho haber llegado a los 80 y tantos años:

Ella ya estaba declarando que el octavo piso no le gustaba, acorde a lo que ella había vivido, creo que es comprensible... ya quería que le bajaran el switch".

Además, el hijo de la estrella mexicana confesó que vivió en depresión: "Tenía problemas de audición, entonces de ahí vino una caída y de ahí vino una depresión que duró dos meses y medio". Eduardo aseguró que mientras su madre estuvo deprimida, la tuvo que tratar como "una bebé" y ya entre lágrimas, mencionó que cree que en el cielo tiene "una fiestota". Seguido, el hombre dijo que doña Lorena alguna vez platicó con la fallecida Edith González: "Platicaban cosas que no seguían la escena, nombra a Constanza Creel, a Edith, se salía y regresaba a la realidad".

Fuente: Tribuna