Montserrat Oliver habla del alcoholismo de Yolanda Andrade y filtra impactante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Montserrat Oliver, acaba de brindar una reveladora entrevista en la que no tuvo pelos en la lengua al momento de filtrar una impactante noticia sobre el que fue su primer matrimonio con un hombre llamado Henry, además de que se volvió a sincerar sobre el tan polémico alcoholismo de su gran amiga y expareja, la famosa actriz y querida presentadora, Yolanda Andrade.

Como se sabe, Montserrath y Yolanda se conocieron en el año del 2000 como parte de su trabajo en Televisa, poco después de que la presentadora se separara de su primer y único esposo, Henry. Según informes de Oliver, desde el primer momento su colega en Montse y Joe desde el primer momento le tiró la onda y no tardó mucho en darse cuenta que ella también se sentía atraída, por lo cual comenzaron un romance en secreto, que igual todos sabían o sospechaban.

Y ahora, tras casi 15 años de su separación y mantener su cercana relación, pero como amigas, finalmente ha dado el verdadero motivo por el que decidió dar por terminado su noviazgo en una entrevista con Isabel Lascurain, señalando que: "no puedes estar al lado de una alcohólica tanto tiempo", recordando cómo se dio su amor y como poco a poco las cosas se fueron complicando por el vicio que tenía su ahora colega.

Montserrat y Yolanda siguen siendo amigas. Internet

Ante este hecho, la presentadora de Reto 4 Elementos declaró que tras un periodo de amistad no pudo ocultar su enamoramiento por Yolanda y "en una semana vendí mi coche, empaqué papeles, firmé todo y me fui", destacando que en verdad en su tiempo juntos fueron muy felices y no se arrepiente, el alcohol al final las terminó por separar: "Joe tomaba muy cañón. La adoro y la adoraba, y lo que tú quieras pero sí, estaba bien difícil. Yo me acuerdo de esas desveladas, esos cambios y pues sí, cosas que hace la gente".

Finalmente, impactó al declarar que pese a que estuvo cuatro años casada con Henry, jamás tuvieron intimidad a lo que la integrante de Pandora no pudo evitar cuestionar: "¿por qué te casaste virgen y te divorciaste virgen?", a lo que dijo: "Porque algo fallaba ahí, no podía estacionar el coche en el garaje. Duramos cuatro años porque yo era chapada a la antigua, mocha, me casé para toda la vida y pensé ‘ya se dará algún día’, pero un padre me dijo que eso no es matrimonio y, entonces, que lo dejo. Pero no voy a contar más cosas, pobre hombre, le va bien con su familia, gracias a Dios y le mandamos mucha luz".

Fuente: Tribuna del Yaqui