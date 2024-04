¿Padecía depresión? Actor de Televisa expone verdad de Lorena Velázquez y última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El tan famoso actor de Televisa y también presentador, Rodrigo Vidal, recientemente brindó una entrevista en la que habló sobre el luto que embarga a todo el mundo del espectáculo, por lo cual siendo completamente honesto acaba de exponer una verdad de de la famosa y querida actriz, Lorena Velázquez, que estaba en duda desde hace semanas y una de sus últimas voluntades, ¿padecía de depresión?

Como se sabe, desgraciadamente lo noche del pasado jueves 11 de abril el mundo del espectáculo se volvió a vestir de un muy triste luto, pues se confirmó el fallecimiento de María de la Concepción Lorena Villar Dondé, conocida artísticamente solo como Lorena Velázquez. En ese momento señalaron que las causas eran desconocidas, sin embargo, poco después su hijo brindó una entrevista en la que señaló que fue "por problemas respiratorios".

Ante este hecho, la noche del pasado viernes 12 de abril, se realizaron los servicios funerarios para darle el último adiós a la reconocida actriz de melodramas, en el cual se presentaron varias celebridades para despedirse y brindarle el pésame al único hijo de Lorena, tales como lo fueron la querida cantante y reconocida histrionista, Maribel Guardia, que en sus redes sociales expresó su pesar por la pérdida de su amiga y el gran talento.

Uno de estos fue Rodrigo, el cual habló ante las cámaras del programa Hoy y muchos otros medios de comunicación, siendo amable al momento de responder cuestionamientos sobre Lorena, pues fue uno de los últimos actores en trabajara su lado. Por este motivo, Vidal recalcó que estaba profundamente sorprendido y abatido por tal situación, pues él veía en Lorena a una mujer fuerte y lista para seguir en el mundo del espectáculo, recalcando que pronto saldría una entrevista de ella hacía él.

Después de desbordarse en halagos y expresar lo mucho que la admiraba, Rodrigo fue cuestionado sobre la presunta depresión que se decía que vivía por encontrarse en el octavo piso de la vida, en referencia a sus 86 años, a lo cual el histrión destacó que no era una depresión, pero que sí era evidente que su entusiasmo y ganas de siempre tenía una temporada que no era el mismo y se le veía bastante cabizbaja, más no se aventuraría a decir que padecía de ese problema.

Finalmente, señaló que en una de sus conversaciones, ella misma le confesó que uno de sus deseos era perder la vida a sus 80 años de edad, pero destacó que eso no quería decir que no estuviera feliz con la edad alcanzada ni con lo que estaba viviendo actualmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui