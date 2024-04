Trágica muerte de famosa estrella del K-pop; así ocurrió todo

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur. - La industria del entretenimiento surcoreano está de luto tras la trágica muerte de la talentosa estrella del K-pop, Park Boram, a la temprana edad de 30 años. Según informes de varios medios de comunicación coreanos, la cantante falleció tras una noche con amigos, en circunstancias aún por esclarecer.

El Korea Herald informa que Boram fue trasladada al hospital el jueves, donde lamentablemente perdió la vida. Se especula que su colapso inicial ocurrió mientras se encontraba en casa de un amigo, y aunque se sospecha que pudo haber sufrido un paro cardíaco, la causa exacta de su fallecimiento aún está bajo investigación.

Según un informe de AllKPop, uno de los amigos de Park la encontró inconsciente y encorvada sobre el lavabo de un baño, donde se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por salvar su vida. Sin embargo, los esfuerzos por revivirla resultaron infructuosos.

La agencia de Park, Xanadu Entertainment, confirmó la devastadora noticia en un comunicado a AllKPop, expresando su profundo pesar y anunciando que se organizará un velatorio y los procedimientos funerarios en coordinación con la familia de la cantante.

La joven saltó a la fama en 2010 después de participar en el programa de concursos SuperStar K2 de Mnet. Su primer sencillo en solitario, Beautiful, lanzado en 2014, la catapultó al estrellato y le valió el premio a la Artista del Año en la 4ª edición de los Gaon Chart K-POP Awards. Desde entonces, continuó cosechando éxitos con canciones como Celepretty, Sorry, Pretty Bae, Ordinary Love, Dynamic Love, Will Be Fine e If You.

Recientemente, Park había colaborado con Huh Gak, ganador de SuperStar K2, en un nuevo dúo y tenía planes de lanzar su álbum de estudio a finales de este año, lo que hacía que su fallecimiento fuera aún más impactante para sus seguidores y la comunidad del K-pop en general.

Con su partida prematura, el mundo del entretenimiento pierde a una talentosa artista cuyo legado perdurará a través de su música y su impacto en la industria. Que Park Boram descanse en paz.

Fuente: Tribuna