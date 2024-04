Tras casi morir por 8 infartos, César Bono reaparece de luto y confirma triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor y comediante César Bono de nueva cuenta acaparó la atención de la prensa y de sus miles de fans debido a que la noche del viernes 12 de abril reapareció ante las cámaras hablando de la muerte de la querida actriz Lorena Velázquez, además de que se pronunció sobre el lamentable accidente que sufrió su amigo y compañero Edgar Vivar en los foros de Televisa durante la grabación de la serie Vecinos.

Como se sabe, el jueves 11 de abril se reportó el fallecimiento de la 'Reina del Cine Fantástico' y el también actor de doblaje habló de lo hermosa que era la fallecida: "Ustedes deben de saber que hay mujeres que son famosas porque son guapas y distraídas, y Lorena era así". Además, dijo que desde muy pequeño admiró a Lorena y a su hermana: "Ella era más grande que yo de edad y yo tenía 10 años y la iba a ver cómo entraba y salía de su casa".

Por otro lado, don César también confirmó que en días pasados el primer actor Edgar Vivar sufrió un accidente durante el rodaje de Vecinos y contó que esta situación le hizo recordar al fallecido Benito Castro, quien murió luego de una caída. "Se cayó y se descalabró, y ¿qué creen?, me revivió mi memoria muchas cosas... cuando dicen en el foro, se cayó Edgar y Edgar suplió a Benito Castro en una gira y yo dije 'en la madr...'".

Posteriormente, Bono contó detalles de cómo fue el accidente del intérprete de 'El Señor Barriga': "La caída está en un video, dicen que está paradito Edgar y se fue para atrás, así como de película cómica, se fue hasta el piso y le tuvieron que dar siete puntos (de sutura)... siete puntadas son muchas". Sin embargo, el artista aclaró que su compañero ya está bien: "Hablé con él y está bien, ya sabe que lo quiero", expresó el intérprete de 'Frankie Rivers'.

Después, el actor de descartó de 73 años forma contundente que él tenga miedo a su fallecimiento: "Yo no le tengo miedo, yo siempre pensé que nunca iba a llegar a la edad que tengo, pensé que me iba a morir antes de los 40, porque un abuelo se murió joven y yo tenía metido eso en la cabeza, desde hace 70 y tantos años, sé que lo único que tengo seguro es que me voy a morir".

Sobre cómo le hace para mantener esa vitalidad, don César expresó: "Hacer lo que me gusta, ser actor". Finalmente, Bono también habló sobre su salud y mencionó que luego de haber tenido diversas dificultades médicas, actualmente está disfrutando una buena racha pues ya se puede bañar solo. Eso sí, el histrión tiene que usar un bastón para desplazarse.

Fuente: Tribuna