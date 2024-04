Víctima de 'Fofo' Márquez rompe el silencio y revela que dejó de trabajar porque teme por su vida

Naucalpan, Estado de México.- Desde hace varios días, el tema de ‘Fofo’ Márquez ha estado circulando en todos los medios de comunicación, esto debido a que recientemente se viralizó un video en el que se le ve golpeando a una mujer en un estacionamiento del Estado de México. Si bien, este hecho ocurrió hace algunos meses, la realidad es que recién se volvió viral, por lo que tomó mayor relevancia, sobre todo cuando la víctima, Edith ‘N’ acudió a denunciar de manera formal los hechos.

Si bien, ese posible que para cualquier cualquiera, el saber que su agresor ya fue detenido, podría brindar un sentimiento de paz, la realidad es que la agraviada no se siente tranquila, sino todo lo contrario. Y es que, recientemente, Edith ‘N’ brindó una entrevista para Adela Micha, donde externo que, lejos de tranquilizarse, ahora tiene miedo de que algo malo le ocurra, puesto cuando hizo la denuncia, no tenía idea de la influencia y fortuna del ‘Fofo’.

La víctima reveló que, desde que hizo público que ella había denunciado al ‘Fofo’ Márquez, ha recibido todo tipo de comentarios de sus amigos y familiares, siendo que, los que más se repiten, son aquellos en los que la cuestionan sobre si es consciente de con quién se está metiendo, puesto se trata de una persona con una gran fortuna que, en el peor de los casos podrían mandar a alguien a hacerle daño.

Para empeorar las cosas, la víctima señaló que, desde que realizó la denuncia ha tenido que dejar de trabajar, puesto ella labora como asesora inmobiliaria y es necesario que se reúna con personas desconocidas en todo momento. Esta situación le causa ansiedad, puesto considera que, de esta manera, se encuentra más vulnerable para que cualquier persona desconocida se acerque a ella con la finalidad de hacerle daño.

“Soy asesora inmobiliaria, mi trabajo es ir a revisar propiedades, ver gente y tener citas con gente que no conozco, me pone… no he podido ir a trabajar, no he podido volver al trabajo.”