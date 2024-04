Estrellas se preparan para brillar en la Met Gala 2024; estos son los primeros invitados

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La Met Gala, conocida como los Oscar de la moda, está a punto de deslumbrar nuevamente con su lista de invitados estelares para este año. Entre las nuevas incorporaciones destacadas se encuentran Lily Gladstone, de Killers of the Flower Moon, y Ayo Edebiri, de The Bear.

La supermodelo Gisele Bündchen también está lista para hacer su entrada, generando especulaciones sobre si vendrá acompañada de su novio, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, con quien se rumorea que está "profundamente enamorada" desde febrero, según reveló el medio Page Six.

Met Gala

Los fanáticos pueden esperar la presencia de Rihanna, cuyos atuendos audaces han sido el centro de atención en galas pasadas. Mientras tanto, Kendall Jenner representará a la familia Kardashian en el evento, aunque aún no se ha confirmado si Kim Kardashian y el resto de las hermanas, junto con su madre Kris Jenner, asistirán.

La lista de invitados también incluye nombres como Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Paulson y la modelo habitual del Met, Cara Delevingne. En el frente masculino, Barry Keoghan, el galán de Saltburn, ha sido agraciado con una invitación dorada después de su debut en la alfombra roja del evento el año pasado.

El tema de la gala de este año, El jardín del tiempo (Garden of Time), promete inspirar una variedad de looks extravagantes y creativos. Como es habitual, los boletos se venden por 50 mil dólares por persona y requieren la aprobación de Anna Wintour para asistir.

Zendaya, Chris Hemsworth, Bad Bunny y Jennifer Lopez, quienes probablemente luzcan un diseño de Ralph Lauren, actuarán como copresidentes de la gala. Temas anteriores han incluido Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, Camp, In America, Heavenly Bodies y Punk.

La Met Gala, que tiene lugar el primer lunes de mayo, promete ser un evento lleno de glamour, creatividad y estilo, reuniendo a algunas de las personalidades más influyentes del mundo de la moda y el entretenimiento en los icónicos escalones del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Fuente: Tribuna