"La veo demasiado fina": Lyn May suelta que Lucía Méndez no es lo suficiente como vedette

Ciudad de México.- La reconocida estrella del cine mexicano, Lyn May, ha vuelto a acaparar titulares en las redes sociales con sus recientes declaraciones, desatando una controversia sobre los estándares de la vedeTtismo en México. May, conocida por su época de gloria como vedette en la década de 1970, ha generado debate al cuestionar públicamente la autenticidad de Lucía Méndez como vedette, tras el lanzamiento de su espectáculo de cabaret.

En sus declaraciones, May elogió a Méndez por su belleza y su trayectoria en la televisión, pero sugirió que la considera más una figura televisiva que cinematográfica. En contraste, May enfatizó que las vedettes, en su concepto, están más vinculadas al cine y deben poseer una amplia gama de habilidades artísticas, incluyendo ser excelentes bailarinas, no solo cantantes o actrices.

Asimismo, Lyn May subrayó que el camino hacia el vedettismo es arduo y requiere una considerable experiencia y dedicación en la industria del entretenimiento. Hizo referencia a su propia carrera, destacando su ascenso gradual desde los escalones más bajos del vedettismo hasta alcanzar el reconocimiento y el éxito a lo largo de los años.

Lucía Méndez me cae muy bien, es muy linda, es una señora más de televisión que de cine y nosotros las vedettes somos más de cine, estamos más completas. Ella es cantante, es actriz".

Entre sus críticas, May resaltó la incapacidad percibida de Méndez para desempeñarse como vedette, señalando que su refinada imagen y su elegancia podrían ser un obstáculo para este papel. En sus declaraciones, May enfatizó la necesidad de que una vedette tenga la capacidad de hacer reír al público con chistes para adultos, además de bailar y cantar. Sin embargo, sugirió que Méndez, con su personalidad exquisita, podría no ser capaz de cumplir con este requisito.

Para ser vedette, debes tener esa habilidad de contar chistes que hagan reír a la gente. Yo puedo hacerlo sin problemas, pero veo a Lucía demasiado fina para este tipo de humor", comentó Lyn May en una entrevista reciente.

Lucía Méndez se une a Vedette

La fama del espectáculo 'Vedette' continúa creciendo como uno de los eventos de cabaret más codiciados en México. Esta mezcla de danza, humor, canto y talento del elenco ofrece una experiencia cautivadora que sin duda atrae a una amplia audiencia. En noticias recientes, se ha anunciado que la reconocida Lucía Méndez será la figura central de este vibrante espectáculo musical.

Con su larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, Méndez promete agregar un nuevo nivel de elegancia y talento al espectáculo 'Vedette'. Su presencia en el escenario seguramente elevará el atractivo del evento y atraerá a aún más espectadores ávidos de disfrutar de una noche llena de diversión y entretenimiento. Este anuncio ha generado una gran expectación entre los fanáticos del cabaret y seguidores de Lucía Méndez por igual.

Fuente: Tribuna Sonora