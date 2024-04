Los momentos más destacados del Festival de Coachella 2024: Actos, sorpresas y viralidad

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- El tan esperado Festival de Coachella 2024 ha comenzado, y con él llegan los momentos más memorables y virales que han marcado sus primeros días. Desde actuaciones electrizantes hasta sorprendentes invitados especiales, el festival ha ofrecido una experiencia inolvidable para los asistentes y los espectadores en línea.

El viernes 12 de abril marcó el inicio del primer fin de semana del festival, con una variedad de actos que cautivaron al público desde el escenario. Desde Suki Waterhouse hasta Justice, pasando por Deftones, Bizarrap, Son Rompe Pera, y muchos más, cada artista ha dejado su huella en Coachella 2024.

Suki Waterhouse, por ejemplo, sorprendió a todos al interpretar un emotivo cover de Don't Look Back in Anger de Oasis, mientras que Deftones emocionó al público con su versión de Please, Please, Please Let Me Get What I Want de The Smiths. Pero la emoción no se detuvo ahí. Justice debutó nuevas canciones de su próximo álbum, Hyperdrama, durante su set en Coachella, brindando a los fans una probada de lo que está por venir en su carrera.

Sin embargo, no todo fue perfecto en el primer día del festival. Fallas técnicas en el escenario principal provocaron retrasos y molestias durante los sets de artistas como The Japanese House, Sabrina Carpenter y Lana del Rey, quien expresó su frustración por la calidad del sonido durante su presentación.

Pero entre los altibajos, hubo momentos verdaderamente memorables. Peso Pluma, por ejemplo, ofreció un espectáculo lleno de homenajes a músicos mexicanos, mientras que Shakira sorprendió a todos al unirse al set de Bizarrap para interpretar La Fuerte en vivo.

La presencia de celebridades también añadió un toque especial al festival. Desde Matt Healy de The 1975 hasta Megan Fox, pasando por Evan Peters, quien fue captado en un romántico momento con su nueva novia mientras disfrutaban del set de Lana del Rey.

Por supuesto, no podemos olvidar la aparición de Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, en varios sets, incluido uno de Bleachers, donde la cantante se unió al público para cantar su propia canción, Karma.

Pero quizás uno de los momentos más destacados del festival fue el espectáculo de Tyler, The Creator. Con un set impresionante que incluyó invitados como Childish Gambino y ASAP Rocky, Tyler no solo entregó un rendimiento excepcional, sino que también mostró su apoyo a Palestina con símbolos y vestimenta.

