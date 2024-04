¿Quién sale de 'MasterChef Celebrity' HOY domingo 14 de abril? Filtran a próxima eliminada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la nueva temporada de MasterChef Celebrity está dejando un gran sabor de boca a los televidentes, luego de que la edición de 2023 fuera bastante criticada tanto por los cambios que hubo por parte de la producción, como por la ganadora, Irma Miranda. Desafortunadamente, cada domingo un nuevo participante debe de abandonar la competencia como eliminado.

A través de las redes sociales, ya se filtró quién sería la próxima eliminada de MasterChef para este domingo 14 de abril y el público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que se trata de un personaje muy querido y aclamado tanto por el jurado, como por el público. Como se recordará, en la primera semana de competencia, el eliminado fue el cantante Mario Sandoval mientras que el segundo fue el actor Agustín Arana.

Para la tercera semana, las emociones se pusieron a flor de piel debido a una "injusta" eliminación, según el público y los participantes, ya que Camila Fernández fue expulsada de 'La cocina más famosa de México'. Finalmente, la semana pasada el eliminado fue Fran Evia, quien a pesar de que no tenía mucha experiencia culinaria, sí era muy querido por el público. Su eliminación causó controversia y es que Ferka fue señalada como la culpable.

En los avances para la edición de este domingo 14 de abril se puede ver que habrá un giro en la competencia, ya que la transmisión de MasterChef Celebrity no iniciará con un reto de caja misteriosa, sino que en realidad se tratará de una cocinada en la que estarán separados por mamparas. Además, se puede ver que Laura Bozzo nuevamente explota en la cocina y ahora es contra Ferka: "Y si crees que me vas a sacar Ferka, no porque yo sí sé cocinar ¿ok?", dijo la peruana.

Y al igual que cada domingo, en unas horas más se sabrá qué participante será eliminado y según los spoilers, se trata de una mujer. Aunque la información no proviene de una fuente directa de TV Azteca, los rumores suenan fuerte y apuntan a que se trata de Itzel 'Hola Enfermera', quien había demostrado un gran talento culinario. De hecho, la esposa de 'El Capi' Pérez había sido considerada como una de las competidoras más fuertes, por lo cual no se entiende qué ocurrió para que quedara fuera del reality.

'Hola Enfermera' sería la próxima eliminada

Fuente: Tribuna