Selena Gomez revela si fue cierto su romance con el nieto de JF Kennedy

Los Ángeles, California. - Selena Gomez, la estrella multifacética de Hollywood, ha desmentido categóricamente los recientes rumores que circulaban en Internet sobre un supuesto romance con John Kennedy Schlossberg, nieto del presidente John F. Kennedy.

Los rumores surgieron cuando una cuenta de Instagram relacionada con Gomez repostó la especulación, alegando que la pareja había tenido un romance entre 2020 y 2021, con Schlossberg prometiéndole a Gomez acceso a la Casa Blanca. Ante esto, Gomez respondió enérgicamente: "Nunca conocí a este humano, lo siento", desmintiendo así cualquier relación romántica con Schlossberg.

John Kennedy Schlossberg

La vida amorosa de Gomez ha sido objeto de gran interés mediático, desde sus días de relación con Justin Bieber hasta su actual romance con Benny Blanco. Actualmente, la actriz está completamente enamorada de Blanco, y su relación va viento en popa, incluso más de seis meses después de que hicieran pública su relación.

Mientras tanto, la también cantante se encuentra inmersa en su trabajo, filmando la tercera temporada de su popular programa de Hulu, Only Murders in the Building. Recientemente fue vista en el set en la ciudad de Nueva York, encarnando a su personaje Mabel, luciendo un llamativo atuendo amarillo y dorado.

La interprete de Lose You to Love Me ha forjado una estrecha amistad con sus coprotagonistas Steve Martin y Martin Short, quienes la acompañaron recientemente en el estreno del documental sobre la vida de Martin, "Steve! (Martin): Un documental en 2 piezas".

En la alfombra roja, Gomez irradió alegría mientras abrazaba al icónico comediante, demostrando una vez más su cercana relación con sus colegas de la industria del entretenimiento.

A pesar de los constantes rumores y especulaciones, Selena Gomez continúa enfocada en su carrera y en sus proyectos profesionales, manteniendo su vida personal fuera del escrutinio público y centrada en su crecimiento personal y profesional.

Fuente: Tribuna