VIDEO: ¿Y Hailey Bieber? Justin Bieber besa a Jaden Smith en Coachella

Indio, California. - Durante el fin de semana en Coachella, Justin Bieber y Jaden Smith demostraron que su amistad de años sigue siendo sólida. La pareja, que colaboró en el éxito Never Say Never cuando eran adolescentes, fue vista compartiendo un emotivo abrazo en el festival de música de tres días en Indio, California, el sábado.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, Smith, de 25 años, sorprendió al cantante de Baby, de 30 años, al abrazarlo por detrás mientras estaban en un área VIP cerca de uno de los escenarios. Bieber respondió con un cariñoso beso en la mejilla antes de ponerse al día con su viejo amigo en una animada conversación con otros amigos en común.

Para el segundo día del festival, donde se presentaron artistas como No Doubt, Bleachers e Ice Spice, Bieber optó por un atuendo informal: chaleco blanco, blusa amarilla, pantalones cortos crema, gorra al revés y zapatillas Nike amarillas. Por su parte, Jaden lució una combinación de camiseta blanca, chaleco acolchado azul, pantalones cortos azules, zapatillas multicolores y calcetines rosa bebé.

Justin también pasó tiempo con su esposa, Hailey Bieber, en el festival. La pareja, que ha enfrentado rumores de divorcio, fue vista disfrutando juntos del set de Lana Del Rey, mostrando una conexión amorosa mientras se abrazaban y compartían gestos de cariño.

Los rumores sobre su matrimonio surgieron cuando el padre de Hailey, Stephen Baldwin, compartió un video pidiendo oraciones por la pareja en febrero. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja negó los rumores, afirmando que están "muy, muy felices" y que no hay planes de divorcio.

La amistad entre Justin Bieber y Jaden Smith, así como el amor entre Justin y Hailey Bieber, siguen siendo sólidos, demostrando que el vínculo entre amigos y parejas puede superar cualquier rumor o especulación.

Fuente: Tribuna