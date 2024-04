¿Ya estás listo para Interpol en el Zócalo? 3 datos curiosos que quizás no sabías

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo sábado 20 de abril, el Zócalo de la Ciudad de México vibrará al ritmo de la música indie rock de la reconocida banda Interpol. Con sede en Manhattan, Nueva York, esta banda ha cautivado a audiencias de todo el mundo desde su formación en 1997, convirtiéndose en un referente del género.

Interpol, compuesta por Paul Banks en voz y guitarra, Daniel Kessler en guitarra y coros, y Sam Fogarino en la batería, ha dejado una marca indeleble en la escena musical con su estilo único y distintivo. Con influencias que van desde el post-punk hasta el new wave, la banda ha sabido fusionar sonidos melódicos con letras introspectivas, creando un universo sonoro que resuena en cada uno de sus álbumes.

El concierto en el Zócalo de la Ciudad de México promete ser un evento inolvidable, donde los fans podrán disfrutar de los éxitos de la banda en un ambiente único y vibrante. Canciones como Evil, Obstacle 1, y Slow Hands seguramente estarán en el repertorio, deleitando a los asistentes con su energía contagiosa y su atmósfera hipnótica. A continuación te presentamos algunos detalles curiosos para que te familiarices con la banda

Entre nombres alternativos

Antes de consolidarse como Interpol, la banda exploró diversas opciones para denominarse. Entre las alternativas consideradas estuvieron Las Armas y The French Letters, reflejando la búsqueda de una identidad que capturara su esencia musical. Sin embargo, en un giro peculiar, en una ocasión en Nueva York decidieron tocar bajo el pseudónimo de Cuddleworthy, un nombre que contrastaba notablemente con la intensidad de su sonido.

Este episodio revela la etapa de experimentación y búsqueda de la banda, mientras se adentraban en el vasto panorama musical de Manhattan, Nueva York. Fue un período de descubrimiento y exploración, donde cada nombre reflejaba una faceta distinta de su creatividad y personalidad artística. Desde entonces, Interpol ha recorrido un largo camino, conquistando escenarios y corazones en todo el mundo.

Álbum distintivo

El ascenso meteórico de Interpol en la escena musical comenzó con el lanzamiento de su álbum debut, Turn On the Bright Lights en 2002. Este disco no solo marcó el inicio de su carrera, sino que también se convirtió en un fenómeno aclamado por la crítica y el público. La recepción crítica fue abrumadoramente positiva, con reconocidas publicaciones como NME y Pitchfork Media elogiando el álbum. Se ganó un lugar destacado en la lista de los mejores álbumes del año, alcanzando el puesto número 10 según NME y el codiciado primer lugar en la lista de los mejores 50 álbumes del año de Pitchfork Media.

¿Por qué les gusta tanto México?

Interpol ha encontrado en México un lugar especial que los hace regresar una y otra vez en cada gira. Para ellos, el fervor y la conexión con el público mexicano, especialmente en la Ciudad de México, son incomparables. Sam Fogarino y Daniel Kessler, integrantes de Interpol, han compartido abiertamente las razones detrás de su amor por México. Para ellos, el ADN de la audiencia mexicana es único y difícil de explicar con palabras. En palabras de Kessler, "El ADN que se encuentra en la audiencia y en las personas de México es inexplicable, no hay forma de explicarlo. Generalmente el público siempre es bueno, sabes...se entregan, pero en México hay algo diferente, sobre todo en Ciudad de México".

Fogarino también expresó su admiración por la audiencia mexicana, destacando su entrega y pasión. "Es una audiencia impresionante. Cuando abrimos sus regalos, también son maravillosos y son muy buenos", compartió. La reciprocidad y el cariño que reciben de los fans mexicanos son una de las razones principales por las cuales Interpol considera a México como un destino obligado en cada una de sus giras.

Fuente: Tribuna Sonora