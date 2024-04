Acusan a Shakira de robar el protagonismo a Bizarrap en Coachella; así reaccionó el DJ

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado viernes, 12 de abril, Bizarrap tuvo su presentación en uno de los festivales más importantes del año, se trata del Coachella 2024, donde brindó un gran espectáculo; sin embargo, éste dio un giro inesperado cuando, de sorpresa, Shakira apareció en el escenario, causando así un gran impacto en el público, cuando el DJ comenzó a tocar Bzrp Music Sessions vol. 53 y La Fuerte.

Todo ocurrió cuando apareció un letrero en el escenario que decía "La Loba Se Viene", lo que desató una ola de gritos entre los presentes. Acto seguido apareció Shakira, ella de energía, mientras le agradecía al público por su reacción: “¡Buenas noches, Coachella! Esto es increíble, muchísimas gracias, no saben lo que me gusta verles”, declaró la famosa, para luego darle las gracias al también productor argentino por invitarla.

“Gracias Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad es lo máximo estar aquí, con este público, contigo que eres mi colega, eres mi amigo.”

Sin embargo, las cosas dieron un giro aún más inesperado, cuando Shakira confirmó que lanzaría una gira, luego de haber pasado varios años de inactividad por su relación con Gerard Piqué: “Hoy en me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira. Por fin me voy de gira, empezando aquí este noviembre. Este año, en esta ciudad. No puedo esperar. No podría pedir más”, destacó la cantante.

Si bien, durante la presentación, todo aparentaba que Bizarrap disfrutaba de la presencia de su compañera, la realidad es que hubo quienes criticaron fuertemente a la estrella de la música, entre ellos, se puede mencionar a Jacqueline Martínez, la periodista de espectáculos de Instagram, quien también es conocida como Chamonic3, misma que acusó a la colombiana de haber opacado al misterioso DJ, en su momento.

“Yo vi esta presentación de Bizzarrap, fue totalmente opaca o robada por Shakira ya que ella hizo una entrada triunfal como si fuera su propio espectáculo, simulando a una Loba y a parte aprovecha para anunciar su gira mundial. Siento que le robó el protagonismo a Bizarrap en Coachella no es como un concierto cualquiera es uno de los festivales más importantes si no sólo de Estados Unidos del mundo, siento que Shakira no tenía haber hecho eso.

Pese a las declaraciones de Chamonic, la realidad es que hubo personas que salieron a defender a la colombiana, argumentando que no consideraban que la intérprete haya opacado a Biza, sino por el contrario, lo habría hecho brillar mucho más, así como también consideraron que el propio argentino debió dar su consentimiento para que la famosa hiciera la entrada de la manera en la que lo hizo, puesto en ese tipo de eventos todo debía ser planeado.

