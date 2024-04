Albacea testamentario de O.J. Simpson aclara comentarios controvertidos sobre deuda del famoso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Malcolm LaVergne, el albacea testamentario de O.J. Simpson, ha aclarado sus comentarios previos sobre la herencia del ex jugador de fútbol americano y su deseo de que la familia de Ron Goldman, asesinado junto a la ex esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson, no reciba fondos de la herencia.

LaVergne respondió a sus declaraciones anteriores, expresando que su tono fue demasiado duro y que ahora entiende mejor su papel como representante personal de Simpson. "Ahora que entiendo mi papel como albacea y representante personal, es hora de bajar el tono de la retórica y realmente llegar a cuál es mi papel como representante personal", explicó LaVergne el 14 de abril, según NBC News.

O.J. SImpson

El abogado también indicó que estaría dispuesto a trabajar con un representante legal en nombre de la familia Goldman. Esto marca un cambio significativo desde sus declaraciones anteriores, donde expresó su intención de hacer todo lo posible para evitar que la familia Goldman recibiera algún beneficio de la herencia de Simpson.

O.J. Simpson, quien fue absuelto del asesinato de Nicole y Ron en 1995, fue declarado responsable en un juicio civil separado en 1997 y se le ordenó pagar 33.5 millones de dólares a las familias de las víctimas. Sin embargo, la mayor parte de esta suma no fue pagada antes de su muerte el 10 de abril de 2024, debido a diversas razones.

La muerte del famoso ha generado una variedad de reacciones, incluida una declaración de la familia Goldman. Fred Goldman, padre de Ron, compartió que la muerte de Simpson no es una gran pérdida para el mundo y que es otro recordatorio del dolor de perder a su hijo. La familia Goldman ha expresado una mezcla de emociones complicadas y continuará abogando por los derechos de las víctimas y sobrevivientes.

La aclaración de Malcolm LaVergne arroja luz sobre el proceso en curso relacionado con la herencia de O.J. Simpson y destaca la complejidad de los asuntos legales y emocionales que rodean este caso.

Fuente: Tribuna