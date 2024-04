Ella es Melanie Lattanzi, la novia del polémico influencer Fofo Márquez

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reciente detención del reconocido influencer Fofo Márquez ha generado una oleada de especulaciones y preocupaciones, especialmente sobre el paradero y la reacción de su novia, Melanie Lattanzi, con quien tenía planes de casarse.

Aunque Márquez ha expresado públicamente su afecto y respeto hacia las mujeres, especialmente hacia su madre y Melanie, la ausencia de su prometida en los momentos críticos ha llamado poderosamente la atención.

Durante una audiencia el pasado 10 de abril, el polémico influencer reiteró su respeto por las mujeres ante la jueza, destacando su relación con las figuras femeninas más significativas de su vida. "En mi vida hay dos personas muy importantes y son mujeres, mi madre y mi novia. Respeto a las mujeres, yo no podría odiar a las mujeres, yo no soy capaz de asesinar a nadie", afirmó Márquez. Sin embargo, estas declaraciones no han mitigado la curiosidad pública sobre el silencio y la ausencia de Melanie en los tribunales y en las redes sociales.

Originaria de Caracas, Venezuela, y residente en la Ciudad de México, Lattanzi es conocida por su contenido en moda, belleza y vida fitness, que comparte con sus más de 114 mil seguidores en Instagram. Antes de la complicación legal de Márquez, Melanie era una figura activa en las redes sociales, incluso compartiendo detalles de su relación con Fofo y sus planes futuros.

Los rumores sobre su boda se intensificaron a finales de 2023, cuando la joven compartió en Instagram que había atrapado el ramo en una boda, insinuando posibles planes de matrimonio con Márquez. Sin embargo, tras la detención del hombre, Melanie ha optado por una postura de bajo perfil, poniendo su cuenta de Instagram en privado y eliminando su cuenta de TikTok, generando así un misterio sobre su posición y sus próximos pasos.

Hasta la fecha, Melanie no ha emitido declaraciones sobre la situación legal de Fofo ni sobre el estado de su relación. Un amigo anónimo de Fofo reveló en el canal de YouTube Kadri Paparazzi que Melanie ya vivía con el influencer y que incluso lo ayudó a escapar el día de la agresión. Tras la detención, ella habría abandonado su domicilio común y se mantendría oculta, probablemente por miedo a ser llamada a declarar.

La relación entre Melanie y las marcas que promociona también podría verse afectada, dado que, según su perfil en Collabstr, Melanie cobra entre 300 y 450 dólares por publicaciones patrocinadas en Instagram y TikTok respectivamente.

