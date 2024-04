Erika Buenfil se sincera en Televisa y confiesa su impactante diagnóstico médico en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Erika Buenfil, acaba de causar un gran revuelo en las redes sociales, debido a que se sinceró con sus fans y colegas ante las cámaras del programa Hoy, debido a que habló sobre un problema que enfrentaba y su visita con un especialista para conocer la raíz, por lo cual confesó el impactante diagnóstico médico que no creyó posible.

Como se sabe, la actriz de Amores Verdaderos es una de las actrices con mucha curva, por lo cual declaró que estaba esforzándose para perder peso, más que nada por salud y decisión propia, sin embargo, algo lo impedía: "Fue un tema, y eso lo doy como consejo, de pronto uno se estanca, y entonces mi productora, mi hermana, o gente me decía '¿por qué no te haces un estudio hormonal?', y yo 'pero estoy bien', y estaba bien, yo no tengo la mitad de la tiroides, pero me hice un estudio hormonal y me hice un estudio de sangre".

Ante este hecho, declaró al programa producido por Andrea Rodríguez Doria, que por fortuna hizo caso, pues había un problema hormonal que le impedía que la dieta sirviera: "Estaba tomando más hormonas de la que necesitaba, tanto para la tiroides, como para lo que le pase al reemplazo hormonal, que no lo necesitaba, ya empezaron a reaccionar las dietas, y eso me tiene muy contenta, porque no reaccionaban las dietas porque estaba tomando hormona de más".

Erika y Nicolás. Internet

Tras su alegría por estar cumpliendo con este objetivo, también se mostró orgullosa de que su único hijo, Nicolás Buenfil, quiera ser actor, agregando que ya lo está aconsejando a que se preparé y muestre su talento, no solo que hable: "El chiste no nada más es ‘quiero ser’ sino que ahora su responsabilidad va de verdad de demostrarlo, el domingo lo platicamos, apenas lo platicamos, le dije ‘no es nada más de salir en la tele y ya, es un tema de preparación".

Finalmente, mostró sus deseos de que su primogénito pueda encontrar un camino propio y triunfe: "Ojalá pueda, por suerte es hombre y no lo van a comparar tanto con la mamá, y si algún día le toca hacer pininos y empezar, pues adelante y enseñarlo, porque al principio decía que no, decía 'no mamá, esas cosas no, y es que te hacen esperar horas', claro estaba adolescente, pero ya está más jovencito, ya tiene 19 años y ve más perspectivas".

Fuente: Tribuna del Yaqui