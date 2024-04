Escándalo en Televisa: Galán de novelas revela acoso sexual de productor; murió trágicamente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa acaba de desatarse tremendo escándalo, debido a que recientemente el famoso galán de novelas, Hugo Catalán, brindó una entrevista para TV Notas, en la cual se sinceró por completo y por primera vez reveló el acoso sexual que sufrió cuando estaba comenzando su carrera por parte de poderoso productor, mismo que señaló que por desgracia falleció trágicamente.

Catalán, que ha formado parte de grandes éxitos como Fuego Ardiente, declaró que no deberían de tomarse a la ligera o como mentira las acusaciones de acoso y de abuso, tanto sexual como de poder, pues él mismo sufrió de ambas cosas cuando era apenas comenzaba su carrera: "Sí hay abuso de poder en el medio. Hay que tratar de que no exista. A mí me acosó el ejecutivo de una televisora. Fue alguien que tuvo una muerte muy trágica".

Ante este hecho, el guapo exactor de Telemundo narró un poco de su experiencia, declarando que era tan joven cuando pasó que se quedó congelado y no reaccionó bien, por lo cual prefirió no denunciar: "Yo estudié en el CEFAC. Ahí me llegó a dar un beso. Me iba a despedir de él y en eso me dio un jalón y me plantó un pico. Me quedé asustado. Solo le dije: 'No hagas eso'. Conmigo fue eso nada más. Yo creo que con otros fueron más cosas. Me espanté. Tenía veinte años. No sabía cómo reaccionar".

Hugo Catalán. Internet

De la misma manera, el actual novio de la querida actriz de melodramas, Claudia Martin, destacó que si esta situación se hubiera presentado en estos tiempos, hubiera alzado la voz y expuesto la clase de hombre que era: "En la actualidad sería diferente. Hubiera denunciado. Esa vez, me sentí invadido, con miedo, sin saber qué hacer. De repente pensé: '¿Esto es así? ¿Es la normalidad de la carrera? ¿Uno tiene que 'aflojar' o de qué se trata?'".

Ante este hecho, el actor de Señora Acero recalcó que al tema de autoridad y abuso de poder se basa en que se crean cursos y fiestas a las que se debe de asistir para estar bien y así volverse el favorito para tener más atención, lo que ejerce presión para obligar a los talentos de ir: "No me ha tocado que un director de casting me acose, pero hay otro tipo de presión. Hacen sus grupos de favoritos, de fiestas. Organizan sus cursos. Hay conflicto de interés, de decir: ‘¿Si no tomo tu curso no me vas a llamar?’ Es delicado. Es bueno que se hable".

Finalmente, retomando su situación con el productor, destacó que si hablaba de lo sucedido es porque quiere que los jóvenes no se dejen engañar y no permitan esta clase de cosas: "Lo que me pasó no sabía ni cómo decirlo. En esa época esto no se hablaba. Ahora lo cuento para que los chicos no se apend.... Se va a luchar levantando la voz. Aniquilando al acosador. Tampoco se vale que se haga para darse publicidad. Es una línea muy delicada. Por eso se debe hablar".

Hugo y Claudia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui