Esta es la reseña de 'The Absence of Eden', la nueva película con Zoe Saldaña visualmente exquisita

Los Ángeles, California. - La ópera prima del cineasta Marco Perego, The Absence of Eden, ofrece una historia conmovedora sobre la crisis fronteriza, aunque su estética visual exquisita y las sólidas actuaciones solo pueden compensar parcialmente su aire de familiaridad.

La película presenta a Zoe Saldaña en uno de sus mejores papeles en mucho tiempo, alejada de las numerosas franquicias taquilleras de ciencia ficción y fantasía a las que está vinculada. Saldaña interpreta a Esmee, una bailarina privada mexicana que se ve obligada a huir de su país después de un trágico incidente. Su desgarradora interpretación transmite poderosamente la desesperación física y emocional de su personaje, ofreciendo una perspectiva íntima sobre el sufrimiento humano generado por la crisis fronteriza.

La trama se entrelaza con la historia de Shipp, interpretado por Garrett Hedlund, un agente de ICE con una empatía genuina por los migrantes. Hedlund realiza una astuta interpretación que nos hace conscientes del creciente conflicto moral de su personaje sobre su trabajo. La inclusión de otros talentos como Adria Arjona en el elenco también agrega profundidad a la narrativa.

Perego, cuya formación es como artista visual, embellece la película con florituras visuales sorprendentes, aunque a veces rayan en lo pretencioso. Su habilidad pictórica se ve realzada por la hermosa cinematografía de Javier Julia, que crea una atmósfera cautivadora, a menudo iluminada por el crepúsculo.

A pesar de su enfoque en la estética visual, The Absence of Eden no pierde de vista su objetivo de poner un rostro humano al tema de los migrantes. Las loables intenciones de la película son evidentes, respaldadas por la participación de pesos pesados de la industria como Martin Scorsese en la producción.

En resumen, la cinta ofrece una mirada oportuna y conmovedora a la crisis fronteriza en un envoltorio visualmente exquisito. Aunque familiar en algunos aspectos, la película logra transmitir la complejidad y el dolor de esta problemática actual.

Fuente: Tribuna