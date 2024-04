Florinda Meza estalla contra 'VLA': La actriz de Televisa les pone un alto tras 'pleito'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, acaba de dar de que hablar en redes sociales, pues no tuvo reparo al momento de estallar en contra de Venga la Alegría, por interceptarla en su regreso a México, por lo cual la actriz de Televisa acaba de dejar las cosas muy en claro y les acaba de poner un alto a todos los chismes y especulaciones de tener un fuerte pleito con el hijo del difunto actor y productor, Roberto Gómez Bolaños.

Como se sabe, desde hace meses Meza se encuentra en medio de una polémica en la que se afirma que está molesta por la bioserie de nombre Chespirito, la cual narrará la vida del talentoso productor, escritor y actor mexicano que marcó generaciones en México anteriormente mencionado, el cual es mayormente conocido por haber creado la serie de comedia, El Chavo del 8, y muchos otros personajes.

Y ahora, después de que Florinda dejara las cosas en manos de abogados, al ser captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, reporteros la interceptaron y comenzaron a cuestionarle sobre este tema, pero la intérprete del afamado personaje, 'Doña Florinda', bastante molesta comenzó a arremeter contra todos los presentes, como el programa Hoy cuestionando para ellos: "¿cuál fue tu pregunta, qué me preguntaste, a ver, que me preguntaste?".

Una vez que los ánimos se calmaron y Florinda puedo escuchar que el reportero de TV Azteca quería saber su opinión sobre las primeras imágenes de la serie respondió: "No soy ni tan morbosa, ni tan curiosa, no tengo tiempo, hago muchas cosas, tengo una vida muy ocupada y muy rica. No puedo contestar nada, porque no sé nada", agregando que dejen de buscar peleas, pues no tiene problemas con el hijo de su difunto marido, Roberto Gómez Fernández: "Yo siempre tuve buena relación con ellos, siempre, de aquí para allá, hubo siempre una buena relación".

Finalmente, cuando le cuestionaron sobre la demanda que habría interpuesto a los creadores de la serie, esta recalcó que todo lo vean con Guillermo Pous, el denominado 'Abogado de las Estrellas': "Todo el aspecto legal pregúntenselo al licenciado (Guillermo) Pous, además él ha explicado muy, muy bien todo eso, sino lo entendieron porque están como yo que no entiende términos legales, ni nada de toda esa jerga, pues vuélvanselo a preguntar".

