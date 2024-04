Grettell Váldez estremece a sus fans tras confesar problemas de salud: “Me está matando”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace ya algunos años, la guapa actriz de telenovelas, Grettell Valdez causó gran revuelo entre los medios de comunicación al confirmar que tenía una verruga cancerígena, por lo que los médicos tuvieron que aplicarle tres sesiones de quimioterapia, con lo que pudo evitar que el problema se extendiera más de la cuenta y, actualmente, se encuentra mucho mejor de salud o… ¿no?

Recientemente, la actriz de telenovelas como Cuando me enamoro y Rebelde logró poner en alerta a sus millones de seguidores en Instagram, después de que compartió una serie de historias en lo que parece ser un hospital, así como también mostró que traía puesta una intravenosa, por lo que la reacción del público no tardó en resonar; sin embargo, la celebridad no dio demasiados detalles con respecto a lo que estaba ocurriendo.

Si bien, se desconoce qué fue lo que le ocurrió a Valdez, la celebridad dejó entrever que la causa de su dolencia era por un virus, aunque no aclaró qué enfermedad era: “Odio estar enferma. Este virus me está matando”, declaró la famosa. 18 horas después, la celebridad publicó una nueva actualización, en donde intentó calmar a sus fans, afirmando que estaba a punto de concluir su tratamiento: “El último y a trabajar: No es fácil, no lo es.”

Grettell Valdez padece salmonela

De acuerdo con algunos informes, Grettell Valdez no tendría un problema de salud tan grave, puesto una vez que concluya todo volvería a trabajar, por lo que, es posible que se trate de algo que, por lo menos, es controlable. Cabe señalar que hace un momento, la estrella de televisión aclaró que tenía salmonela y aunque sí llegó a sentirse muy mal, la realidad es que actuamlente ya se encuentra mejor.

¿Quién es Grettell Valdez?

Grettell Valdez es una actriz originaria del estado de Querétaro, quien desde joven mostró un interés por la actuación, por lo que se inscribió al Centro de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa. Luego de concluir con su preparación, la celebridad debutó en Clase 406, para luego aparecer en otras producciones juveniles de la empresa de San Ángel: Heridas de amor; Lola, érase una vez; Lo que la vida me robó, entre otras.

