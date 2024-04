Laura Bozzo, furiosa, estalla en 'MasterChef' y lanza amenazas; decide abandonar TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Laura Bozzo, de nueva cuenta dio de que hablar, debido a que en el más reciente episodio de MasterChef Celebrity no pudo contenerse y estalló furiosa en el mencionado programa, incluso lanzó amenazas a los productores de dejar la competencia por un fuerte motivo, siendo contundente al momento de señalar que se decidió a abandonar TV Azteca sin más.

La pasada tarde del domingo 14 de abril, la expresentadora de Televisa fue la auténtica protagonista de la emisión grabada por la empresa del Ajusco, pues en el primer reto que se presentó, los compañeros fueron divididos y separados por una mampara, la cual impedían que se verían. Según las reglas que expusieron los jueces, los participantes debían de hacer el mismo plato que su compañero de forma exacta, que tuviera el mismo sabor y que fuera lo más idéntico posible en presentación, siendo el reto que pareciera que fuera como su reflejo en el espejo.

Ante este hecho, la celebridad que por años fue reconocida por su icónica frase en Laura En América y otros talk shows, '¡Qué pase el desgraciado!', dijo que no estaba para nada de acuerdo con lo que dijeron los jueces, sacudiendo su cabeza con negativa, incluso apretó los ojos y los labios con fuerza tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con salir debido a la frustración y gran preocupación que estaba sintiendo por el mencionado reto.

Es por ese motivo que decidida abandonó su estación del tan afamado reality de cocina, y siguió asegurando que ella no estaba para nada de acuerdo con el reto que habían elegido, mismo que además de todo era completamente inédito y en ninguna temporada se había visto algo así, por lo cual Laura no se esperaba que esto pasara, tomándola completamente por sorpresa, y por ende despertando su profunda ira que no dudo en externar entre gritos y amenazas de que se iba del programa.

Finalmente, varios de sus compañeros trataron de animarla y calmarla, como la reconocida actriz y presentadora, Ferka, la cual le expresó que debía de disfrutar del reto y tratar de divertirse en vez de tomar una actitud negativa antes de comenzar, de igual manera el reconocido influencer y deportista mexicano, Jawy Méndez, dejó en claro que todo iba a estar bien y que no la dejaría sola, sino que le iba a ayudar.

Fuente: Tribuna del Yaqui