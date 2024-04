Luego de cancelar su compromiso, Megan Fox aconseja a mujeres a no desperdiciar su energía

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En un reciente segmento con E! News' The Rundown presentado por Erin Lim Rhodes en el Revolve Festival, Megan Fox, la estrella de Transformers, compartió algunos consejos prácticos para las mujeres solteras. Este consejo llega apenas un mes después de que confirmara el fin de su compromiso con el rockero Machine Gun Kelly.

Durante la entrevista, Fox aconsejó a las mujeres que no "desperdicien" su energía en los hombres. "No sé si soy la mejor persona para dar consejos, porque mi consejo es como aprender una habilidad o desarrollar un pasatiempo, y no desperdiciar tu energía en los chicos", expresó la actriz de 37 años. "Lo único que van a hacer es drenarte. Simplemente sigue adelante. Invierte en ti mismo", añadió.

Este consejo de Fox fue respaldado por su reciente experiencia personal. A pesar de que MGK, de 33 años, comentó "PREACH" en la publicación de Fox en Instagram, indicando su apoyo, su amiga Kim Kardashian, de 43 años, intervino con un comentario de , escribiendo simplemente "No, no".

Además de sus consejos, Fox también mostró su apoyo continuo a MGK. Cuando se le preguntó por sus tres cabezas de cartel ideales en Coachella, la actriz no dudó en incluir a Machine Gun Kelly en su lista. "Bueno, obviamente, tengo que decir Machine Gun Kelly", afirmó Fox.

Sin embargo, a pesar de su apoyo público, la situación actual de la relación entre Fox y MGK sigue siendo objeto de especulación. Aunque Fox compartió que la pareja había cancelado su compromiso, se ha mantenido reservada sobre el estado actual de su relación. Recientemente se reveló que viven separados mientras intentan resolver sus problemas de relación, con Fox en su casa de Malibú y MGK en la casa que comparten en Encino.

La relación entre Megan Fox y Machine Gun Kelly ha sido una montaña rusa emocional desde que comenzaron a salir en 2020, pero su conexión parece seguir siendo fuerte, a pesar de los desafíos que enfrentan.

Fuente: Tribuna