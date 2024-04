Tras acusaciones de violencia doméstica, acusan a William Levy de consumir sustancias ilícitas

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El reconocido actor y modelo William Levy se encuentra en el centro de la atención mediática tras las acusaciones de violencia doméstica por parte de su pareja, Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, la polémica ha tomado un giro aún más sorprendente con las revelaciones de un supuesto colaborador comercial del famoso.

Según Carlos Corbacho, Gerente de marca de Elite Gibraltar, Levy no solo sería violento, sino que también tendría un problema de abuso de sustancias. En una entrevista con Chisme No Like, Corbacho afirmó que el actor cubano sería violento con su familia y pediría a sus socios comerciales damas de compañía para cerrar tratos. Además, según el testimonio del colaborador, Corbacho ha sido testigo de los maltratos sufridos de Elizabeth Gutiérrez, los cuales estarían vinculados al consumo de sustancias ilícitas, como el éxtasis, que, según él, tiene una fuente fidedigna de que Levy consume esta sustancia.

Corbacho incluso sugirió que el informe policial sobre la presunta agresión a Gutiérrez coincidiría con los comportamientos asociados al consumo de éxtasis. Sin embargo, hasta el momento no han surgido noticias oficiales que confirmen estas afirmaciones.

Según medios locales, el incidente que desencadenó la llamada a la policía por parte de Gutiérrez ocurrió cuando su hija Kailey, junto con algunas primas, entraron a la casa y presuntamente escucharon la voz de otra mujer en el dormitorio. Gutiérrez llamó a la policía después de que su hija le informara sobre un altercado con su padre.

En su defensa, William Levy ha negado rotundamente las acusaciones de violencia y de infidelidad. El actor aseguró que no hubo ningún acto violento ni infidelidad durante el incidente reportado. Además, Levy declaró que permitió que la policía inspeccionara la casa y constataran que la única persona presente era la señora de la limpieza.

Por el momento, la situación continúa siendo objeto de atención mediática, y se espera que se clarifiquen los hechos en las próximas investigaciones y declaraciones oficiales.

Fuente. Tribuna